Daniel Martínez larga candidatura a la IMM y los socialistas continúan divididos

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



En el mismo día que Daniel Martínez se lanza como candidato a la Intendencia de Montevideo, los renovadores del Partido Socialista intentarán que el Comité Central revea la posición de apoyar a Carolina Cosse y habilite las listas calcadas para dar libertad de acción a sus afiliados.

A última hora de ayer lunes, los renovadores firmaron un documento donde dieron a conocer su posición con críticas a la secretaría general de Gonzalo Civila, en el que afirman que la mayoría ortodoxa del partido manifestó su oposición férrea a que Daniel Martínez sea candidato a la Intendencia de Montevideo. Aseguraron que no hubo consenso en el sentido de transmitir a Martínez la conveniencia de su candidatura. Además se quejaron de que el Comité Central fuera citado con apenas 24 horas de anticipación.

La decisión de convocar a un Comité Central para hoy fue adoptada ayer en el Ejecutivo del sector, tras una larga discusión de ocho horas donde persistieron las diferencias entre ortodoxos y renovadores. Allí se aprobó una declaración por 13 votos contra 10, en la que básicamente se respalda la decisión de la Departamental de apoyar a Cosse bajo el principio del “centralismo democrático”.

Dadas las diferencias internas, se resolvió pedir la convocatoria de un Comité Central para revisar la resolución de la Departamental de Montevideo del pasado 10 de enero. En el organismo de 71 miembros las mayorías no son claras para el ala ortodoxa y más bien hay un escenario de paridad, indicaron a El País las fuentes consultadas.

Del Comité Central forman parte los directores de las departamentales de todo el país, por lo que es una incógnita lo que pueda pasar. Renovadores consultados indicaron que “difícilmente las departamentales se opongan a una candidatura de Martínez”, mientras que los ortodoxos consideraron “grave” que se trate de pasar por alto una decisión orgánica adoptada por Montevideo con el parecer de otros departamentales del interior. Según dijeron, esto implicaría marcar un antecedente de revisiones.

De no habilitarse las listas calcadas -que permitan apoyar a la vez las candidaturas de Cosse y Martínez- es de esperar la presentación de licencias o renuncias de renovadores a los órganos partidarios, incluido el propio Martínez.

Se espera que en las próximas horas se realice una reunión entre el candidato a intendente y el secretario general del Partido Socialista Gonzalo Civila para tratar la situación actual. Las fuentes indicaron que si el sector aprueba una declaración que prohíbe la candidatura de Martínez su renuncia al sector será inmediata. Hasta ayer, no se habían presentado pedidos de desafiliaciones dentro del Partido Socialista, por lo que el Comité Central de hoy será clave.

En un asado con dirigentes de 14 sectores en su casa del balneario San Francisco el pasado sábado, Martínez manifestó su dolor por su situación dentro del Partido Socialista sector al que se afilió hace 47 años. Fuentes del ala ortodoxa, consideraron que de hecho si se presenta como candidato lo que hace es pasar por alto una resolución partidaria lo que “automáticamente lo coloca afuera del sector”.

En la declaración del Partido Socialista, aprobada ayer con los votos de ortodoxos, se hace hincapié en la necesidad de respetar la “institucionalidad” como base fundamental para el funcionamiento de la democracia interna y garantía de la continuidad histórica del sector. “Necesitamos respetar los procesos colectivos y poner al proyecto por encima de cualquier otra consideración”, indican.



Además se reivindica la autonomía de las diferentes departamentales del sector para definir a qué candidato apoyar. Agregan en ese marco que la resolución de apoyar a Cosse es “legítima de la Departamental socialista de Montevideo”.

Más apoyos.

Mientras se discute el respaldo a Martínez al interior del Partido Socialista, el candidato sigue recibiendo adhesiones de parte de otros grupos. Ayer adoptaron una resolución formal a su favor Asamblea Uruguay, el Nuevo Espacio y la Vertiente Artiguista.



Fuentes políticas consultadas por El País indicaron que son alrededor de 16 grupos los que respaldan a Martínez en su intento por ganar las elecciones departamentales en Montevideo. En caudal electoral el más grande es Asamblea Uruguay, sector del ministro de Economía Danilo Astori.



En su discurso del pasado sábado, el candidato dijo que en la campaña rumbo a mayo apostará al contacto con la gente y se enfocará en la cantidad de obras de infraestructura que realizó la Intendencia de Montevideo durante su administración.

Excompañera de fórmula de Martínez no lo respaldará

Graciela Villar, excandidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio, sorprendió este lunes al afirmar que apoyará en las elecciones municipales a Álvaro Villar, director del Hospital Maciel, y no a Daniel Martínez, su excompañero de fórmula en las elecciones nacionales.



“Daniel tiene credenciales y legitimidad para aspirar a la Intendencia de Montevideo. Me sorprendió porque partimos de un escenario donde él había dicho rotundamente que no (se presentaba). Me sorprendió para bien, está bien que lo haga”, señaló en el programa Desayunos Informales de Canal 12.



Villar es parte del sector Fuerza Renovadora que lidera el senador electo Mario Bergara, el grupo ya definió hace semanas el respaldo al exdirector del Maciel por tratarse de un candidato independiente y con una buena consideración de su gestión.



“Daniel hizo una excelente gestión, pero mi postura es política. El Frente necesita la construcción de nuevos liderazgos”, añadió Villar.