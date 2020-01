Graciela Villar destacó gestión de Martínez en la IMM, pero anunció apoyo a Álvaro Villar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Graciela Villar, excandidata a la vicepresidencia de la República por el Frente Amplio, sorprendió este lunes al afirmar que apoyará en las elecciones municipales a Álvaro Villar, director del Hospital Maciel, y no a Daniel Martínez, su excompañero de fórmula en las nacionales.

"Daniel tiene credenciales y legitimidad para aspirar a la Intendencia de Montevideo. Me sorprendió porque partimos de un escenario donde él había dicho rotundamente que no (se presentaba). Me sorprendió para bien, está bien que lo haga", señaló en el programa televisivo Desayunos informales.

"Daniel tiene la experiencia y la gestión que deja. Yo voy a trabajar por la candidatura de Álvaro Villar porque creo que es la personalidad independiente que hay que empezar a construir para retomar lo que los frenteamplistas están pidiendo", justificó.

Asimismo dijo que "si vas al Maciel te das cuenta que transformó la realidad".

"Daniel hizo una excelente gestión, pero mi postura es política. Ahora el Frente Amplio necesita la construcción de nuevos liderazgos", añadió.

El sábado, Martínez hizo oficial su candidatura a la Intendencia de Montevideo. Con esa decisión, Pablo Ferreri y Álvaro García bajaron sus candidaturas para dar lugar al expresidenciable.

Además de Martínez y Villar, hasta el momento, el Frente Amplio tiene también confirmada la candidatura de Carolina Cosse, ex ministra de Industria y ex precandidata a la Presidencia.

"No estamos en condiciones de ofrecer en Montevideo una candidatura única. Tampoco sé si sería bueno discutir sobre la base de un candidato único porque hay muchos frenteamplistas independientes", dijo Villar.