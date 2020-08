Lacalle Pou: "El sueño es tener las dosis de la vacuna contra el COVID-19 antes del verano"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El gobierno se prepara para adquirir la vacuna que permita a la población uruguaya armarse contra el coronavirus. Para ello, el Poder Ejecutivo ya tiene un plan trazado: analizar las mejores opciones en el mercado, y una vez que las dosis estén validadas por el Ministerio de Salud Pública (MSP), correr tras ellas.

En el marco de su visita a los festejos por el centenario de Young en Río Negro, el presidente Luis Lacalle Pou señaló que el gobierno explora la “eficacia de las vacunas” y advierte que, “en esto no podemos errarle”. El mandatario dijo que “cuando digamos, esta es la vacuna, entonces, nos ponemos en la fila y tratamos de comprar rápido”, afirmó en rueda de prensa.

El presidente aseguró ayer que el gobierno pretende comprar 2 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus. “El sueño del pibe es tenerlas antes del verano, porque tiene un doble efecto. La idea es que podamos tener una temporada lo mas parecido a lo normal porque estamos todos deseosos de (ayudar) a un sector pujante como el turismo, que ha sido de los mas golpeados en la pandemia”, afirmó.



“Si no podemos, obviamente que trataremos de tener la temporada con las condicionantes”, sostuvo el presidente. Sobre el tema reconoció vivir “una ansiedad controlada por tener una vacuna que cumpla los objetivos”.



Lacalle no especificó cuál de las vacunas que se están desarrollando es la que pretende adquirir Uruguay. “Estamos viendo la eficacia en el desarrollo de los laboratorios, en esto no podemos errarle”, indicó el mandatario.

Hasta ahora el único país que aseguró tener la vacuna lista es Rusia si bien el anuncio generó críticas y dudas en varias esferas, como por ejemplo en la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Luis Lacalle Pou en Young. Foto: Daniel Rojas.

Nueva normalidad.

El mandatario destacó el comportamiento de la población en Young, que se arrimó al presidente en forma respetuosa y sin grandes aglomeraciones.



“Vimos al pueblo en la calle respetando los protocolos, con distancia y con tapabocas. Creo que la humanidad no termina de dimensionar los efectos que nos va a generar, ya no solo en nuestras costumbres de vida, sino también en nuestra manera de pensar y de ver”, opinó.



“Ojalá que dimensionemos lo efímera que es la vida, lo intenso que hay que vivirla y que recuperemos muchas cosas humanas, que en la vorágine que estábamos acostumbrados a vivir, no nos dábamos cuenta” reflexionó el mandatario.



Noche de la Nostalgia.

Lacalle Pou también anunció que habrá controles más estrictos en la noche del 24 de agosto y en la madrugada del 25, como medidas para evitar fiestas y reuniones de muchas personas.



“Primero vamos a apelar a la sensatez de todos los uruguayos. Es un día que sale todo el mundo y esta vez hay que pedirles que se lo salteen. Con el Ministerio del Interior y las intendencias, vamos a salir a fiscalizar”, anunció tras lo cual pidió reflexionar acerca del casamiento en Carrasco, que configuró el primer episodio de contagio en el país. “Acuérdense lo qué pasó con una fiesta, imagínense lo que puede pasar con doscientas fiestas”, indicó.



En paralelo, el mandatario anunció la reapertura de locales de fiestas, observando que los niños vienen concurriendo a escuelas y practican deportes como el baby fútbol, sin mayores inconvenientes.



Brotes de coronavirus.

Mientras tanto, al brote de coronavirus en Rivera, ayer se le sumó uno nuevo en la capital del país.



El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) confirmó anoche nueve casos de personas con coronavirus en el asentamiento 6 de enero, en las cercanías del Cerro.



Fuentes de ASSE confirmaron a El País que hay 19 personas en cuarentena a la espera de los resultados de los hisopados. Hay tres contagiados que son vecinos y, tras realizar el seguimiento de la línea epidemiológica, se determinó que todos participaron del mismo cumpleaños y de otros eventos sociales.

En Rivera, las autoridades aumentaron las medidas tras confirmarse varios focos por personas que se trasladaron a Santana do Livramento, entre ellas un médico que también ejerce en territorio brasileño.



Ayer, el Sinae confirmó la muerte de dos personas, un hombre de 52 y una mujer de 81 años, ambos en Montevideo.



De esta manera, ya van 40 personas fallecidas en Uruguay desde el inicio de la pandemia en marzo.



De acuerdo a los datos del Sinae, ayer fueron detectados 17 casos nuevos: nueve de ellos vinculados al brote en Montevideo, tres casos en Rivera, dos en Soriano, uno en Canelones, en Colonia y San José.

Actualmente son 212 las personas que están cursando la enfermedad y tres de ellas se encuentran en cuidados intensivos y ninguna en cuidados intermedios. Ayer se realizaron 1.328 análisis.



Hay casos activos en Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó y Treinta y Tres.

Selfies y cortes de cintas en Young Young (Río Negro) se vistió de fiesta ayer en su centenario, al contar con la visita del presidente Lacalle Pou que estuvo acompañado por el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado y por el ministro de Defensa Nacional, Javier García. En la mañana, se inauguró el Hospital de Día para tratamientos oncológicos y la Unidad de Cuidados Paliativos. En esa oportunidad, el presidente Lacalle Pou recordó que muchas de sus experiencias surgieron en esta zona, a la que calificó como “progresista, de laburo, de esfuerzo y solidaria”.



El Hospital de Día, habilitará que unas 90 personas accedan a tratamientos oncológicos en su ciudad, evitando así su traslado a Montevideo con todo lo que esto conlleva para el paciente y su familia. Fue instalado en un edificio remodelado, en donde funcionaba el Centro de Madres Rurales, que también fue reacondicionado en habitaciones contenedores.



El presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, informó que el centro asistencial de Young recibió también un ecógrafo y dos respiradores con sus correspondientes monitores y anunció la incorporación de una torre de laparoscopia y un arco en C, que permitirá mejorar los procedimientos quirúrgicos. Posteriormente, el presidente Lacalle Pou -que se fotografió con los vecinos de Young en cada oportunidad en la que fue solicitado- acompañó en casa Donato a las autoridades locales en el acto oficial del aniversario, oportunidad en la que se presentó un sello conmemorativo.