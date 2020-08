"Si va a discutir con alguien, no es conmigo", dijo Bergara tras cruce con Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este lunes se dio un cruce entre el presidente Luis Lacalle Pou y el senador por el Frente Amplio Mario Bergara. Primero fue el legislador el que, a través de su cuenta de Twitter, cuestionó el apoyo del gobierno en el marco de la pandemia por coronavirus. "Menos de medio punto del PIB, el esfuerzo más bajo de toda América Latina", expresó.

"Con los recortes ya efectuados y con los lineamientos de ejecución presupuestal en todas las áreas del Estado, incluyendo en las políticas sociales, el Estado estaría reduciendo el gasto en órdenes cercanos a los 400 millones de dólares", agregó.

Consultado al respecto de los dichos del ex presidente del Banco Central, Lacalle Pou expresó: "No voy a discutir con Bergara, porque si me pongo a discutir con Bergara capaz que le tengo que regalar alguno de los cinco puntos del Producto Bruto de déficit que tenemos", indicó.

En términos generales y al respecto de las críticas desde el Frente Amplio de que no se ha hecho lo suficiente para atender la pandemia, el presidente consideró que es "la población la que tiene que ver si se ha hecho lo posible o no".



"Obviamente que siempre queda algo por hacer, yo no conozco infalibles, si conocen un gobernante infalible y que sea perfecto lo llaman y lo traemos porque no sé si hay", indicó.



Lacalle Pou recordó que estuvo en Young, durante la campaña electoral, haciendo un diagnóstico de "cómo dejaba el país el último gobierno", dijo y agregó: "No hace falta dar una opinión, hace falta mirar los números, todos sabíamos cómo estábamos y sin perjuicio de eso, a instancias del gobierno pero con el aval y el trabajo muy fuerte de la ministra de Economía (Azucena Arbeleche) que llegó para ahorrar la plata de los uruguayos, se dio cuenta que no podíamos, porque si no había gente que no iba a comer, que no iba a tener asistencia, que iba a pasar mal con su familia".



"Se va a gastar en el entorno de los US$ 600 millones y plata en Uruguay no sobraba porque se la habían gastado", aseguró.

Horas más tarde Bergara acudió nuevamente a su cuenta de Twitter para dirigirse directamente al mandatario. "Sr. Presidente, las cifras que manejo son del MEF (Ministerio de Educación y Finanzas) y de organismos internacionales. Si va a discutir con alguien, no es conmigo", dijo.



"Si piensa regalar un punto del PIB, despreocúpese de este servidor. Hágalo para ayudar a miles de compatriotas que lo necesitan", aseguró.

Este lunes Lacalle Pou viajó a Young, Río Negro, para participar del acto conmemorativo por el centenario de la ciudad, donde además inauguró un centro de cuidados paliativos.

En rueda de prensa indicó además que desde el gobierno se evalúa la compra de 2 millones de dosis de vacuna contra COVID-19. "​El sueño del pibe es tenerlas antes del verano", afirmó