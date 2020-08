García dijo que reforzarán puestos de control fronterizos tras nuevo brote en Rivera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, anunció que tras el nuevo brote de casos de coronavirus en Rivera se reforzarán los puestos de control fronterizos.

"Estamos reforzando los puestos de control fronterizos que lleva adelante el Ejército. Contribución que dio muy buenos resultados y que sigue dándolos y que cuando surgen este tipo de circunstancias con algunos brotes comunitarios como está habiendo en Rivera, han ayudado muchísimo", dijo el ministro esta mañana en Young, en la celebración de los 100 años de la ciudad.

García dijo que se continuará haciendo hincapié en los controles migratorios, de temperatura, desinfección e hisopado a los que ingresen al país.

Además, recordó que en Rivera se dio "una circunstancia particular de dos ciudades en un espacio binacional con una vida comunitaria".



García volvió a remarcar la importancia de acatar las recomendaciones del gobierno para evitar la propagación del virus: uso de tapabocas, lavado de manos y distanciamiento físico sostenido. "No cuesta nada. Es una forma de ayudarnos entre todos y no sorprendernos después cuando existen esta situaciones".



"Son gestos mínimos, pero de un impacto brutal. El mundo entero nos mira. Nos mira por el trabajo de los uruguayos y el ejercicio de la libertad con responsabilidad", agregó.



Según el informe que divulgó ayer el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), la ciudad de Rivera registró tres casos nuevos, llegando así a 28 casos activos. Además, hay 184 personas aisladas.