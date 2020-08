Inauguran un laboratorio en Rivera para cubrir demanda

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El pasaje de personas de un lado a otro por la línea imaginaria trazada en el tramo denominado la Frontera de la Paz, que divide la ciudad de Rivera de Santana do Livramento (Brasil), sigue siendo la mayor preocupación por los nuevos brotes de coronavirus.

“Es una misma ciudad. Yo le llamo Rivera-Livramento con el barrio norte y el barrio sur. A medida que aumenta la carga viral y los casos positivos en el barrio del norte (Livramento), por la integración de la vida desde todo punto de vista aumenta en el sur”, explicó a El País Carlos Sarries, director de Salud de Rivera.

Según sostuvo el jerarca, en Rivera no hubo un brote de COVID-19 sino que fueron varios. “Hay varios brotes múltiples en distintos puntos y distintas actividades: profesionales de la salud, comerciantes, policías”. En ese sentido, indicó que “hay una transmisión comunitaria mantenida” del virus entre esas dos ciudades que parecen fundirse en una. “Todos los casos (nuevos) han surgido a partir de contactos. El 90% con positivos de Livramento”, indicó Sarries. Uno de estos nuevos casos positivos fue el de un policía que trabaja en la cárcel de Cerro Carancho y que había estado en contacto con un caso positivo en Santana do Livramento.



Gustavo Guedes, director de Centro Coordinador de Emergencia Departamental (Cecoed) de Rivera, coincide con el concepto de que estos nuevos brotes se dan porque Rivera y Santana do Livramento son dos ciudades en una. “Es una ciudad de 200.000 habitantes, pero es una única ciudad. Es como que 18 de Julio divida dos ciudades. Allí en Santana do Livramento tenés 91 casos activos”, dijo a El País.



Sarries explicó que “la integración y convivencia entre las dos ciudades han determinados que los casos positivos y la alta carga viral comunitaria circulando que hay en Livramento se transmita y va determinando así los casos positivos nuevos en Rivera”. Es por esto, informó el director de Salud, que el próximo martes se instalará un laboratorio en Rivera. “Estamos estableciendo un laboratorio que va a cubrir las demandas que tenemos de los test PCR. Pensamos que también se va a integrar eventualmente algún otro departamento de la frontera. Esperamos que también los delegados de salud de Livramento puedan acceder a esa posibilidad de tener los PCR aquí en la frontera”, explicó y agregó: “Vamos a desarrollar todo el mecanismo para instalarlo (el laboratorio). El martes llegan los equipamientos”.



Según el informe que divulgó ayer el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), la ciudad de Rivera registró tres casos nuevos, llegando así a 28 casos activos. Además, hay 184 personas aisladas. Sarries estimó que es posible que se registren más casos positivos en Rivera. “A medida que surgen casos positivos determinamos ciclos epidemiológicos y la metodología de trabajo es identificar los contactos, aislarlos y al séptimo día de haber tomado contacto con caso positivo realizarle hisopado. Pensamos que a partir de los casos nuevos han surgido contactos”, explicó el jerarca y agregó: “En base a los nuevos positivos que hayan, vamos a buscar los hilos y hacer la tarea de investigación”.



Guedes, por su parte, indicó que “seguramente el número (de contagios) va a cambiar mañana (hoy) en forma importante”. El director del Cecoed indicó que durante el fin de semana se reunieron con Silvia Guerra, especialista en epidemiología y asesora del Ministerio de Salud Pública.



“Estuvimos reunidos todo el fin de semana. Nosotros estamos entregando tapabocas en los barrios, estamos haciendo desinfección en los lugares públicos y privados, estamos abordando a los turistas que vienen a la frontera seca, creamos un Centro de Contingencia”, dijo. El director de Salud departamental, por su parte, indicó que tras la reunión con la especialista estuvieron analizando los nuevos casos. “De todo los ámbitos no podemos hablar de un brote específico ni un área específica. Surgen brotes en distintos ámbitos, lo que más nos ha preocupado es el de los casos relacionado a la salud porque implica desarticular todo un sistema de cobertura sanitaria”, sostuvo. El director de Cecoed indicó que, si bien el virus “creemos que está circulando comunitariamente, en los hospitales dio todo negativo y eso fue un gran alivio”.



La intendenta de Rivera, Alma Galup, señaló a El País que los casos positivos “tienen en común que comenzaron en Santana do Livramento”. En ese sentido descartó que se vayan a tomar medidas espejo con la ciudad brasileña, ya que la situación es distinta.



“Ellos están bajo bandera roja, por lo que tienen muchas medidas que deben tomar por el gobierno de Río Grande Do Sul. Seguimos bajo el concepto de que somos una misma ciudad. Nuestras medidas dependen de la postura que asume nuestro gobierno y el Ministerio de Salud Pública”, fundamentó Galup.