Rivera: descartan medidas espejo con Livramento e instalarán un laboratorio

Rivera enfrenta un nuevo brote de coronavirus COVID-19 y este domingo llegó a 28 casos activos, con tres nuevos según el último reporte del Sistema Nacional de Emergencias (SINAE). "No hay un caso que pueda catalogarse como 'caso cero'. Hay distintos casos pero todos tienen en común que comenzaron en Santana do Livramento, ninguno viene de otra parte", explicó Alma Galup, intendenta de Rivera, a El País.

Un grupo de jerarcas del Ministerio de Salud Pública, con la epidemióloga Silvia Guerra a la cabeza, se trasladaron este viernes a Rivera para realizar un diagnóstico epidemiológico de la situación.

"Este brote lo veo más perlado, el anterior brote fue un grupo de gente que se contagió en conjunto y se disparó rápido. Este brote tiene un origen similar pero se han ido contagiando más espaciados y en distintas circunstancias", dijo Galup.

Este domingo se descartó que exista un brote dentro de los servicios de salud del departamento ya que todos los hisopados de funcionarios de la salud que esperaban resultado fueron negativos.

Uno de los casos positivos detectados en este brote corresponde a un médico que trabaja en centros de salud en ambos lados de la frontera y por esta razón hisoparon a más de 60 funcionarios.

Según informó Galup, actualmente hay 184 personas en cuarentena que esperan para ser hisopadas.

La intendenta descartó que se vayan a tomar medidas espejo con Santana do Livramento ya que la situación es distinta. "Ellos están bajo bandera roja por lo que tienen muchas medidas que deben tomar por el gobierno de Rio Grande Do Sul. Seguimos bajo el concepto de que somos una misma ciudad pero hay medidas que no vamos a tomar, las nuestras dependen de la postura que asume nuestro gobierno y el Ministerio de Salud Pública", fundamentó.

Este martes instalarán un laboratorio para procesar exámenes de COVID

En el correr de esta semana los hisopados que se realicen en Rivera no deberán ser enviados a Montevideo para conocer su resultado ya que se instalará un laboratorio para procesar tests, informó Galup.

"Es una gran noticia para nosotros ya que nos va a dar facilidades y rapidez. Puede llegar a funcionar para otros departamentos que demanden analizar exámenes", expresó la intendenta.

El laboratorio estará a cargo de la empresa ATGen, una de las principales en este rubro en el país. Los instrumentos necesarios llegarán este martes en un vuelo de la Fuerza Aérea y "debe demorar un par de días en estar en funcionamiento", dijo Galup.