Casos nuevos o exámenes positivos: cómo leer los datos de Sinae sin confusiones

Con la llegada del coronavirus a Uruguay el 13 de marzo algunas costumbres han cambiado. Una que nació es conocer la situación de la enfermedad a diario con el informe que realiza el Sistema Nacional de Emergencia (Sinae). Este boletín trae una serie de cifras que permiten conocer el panorama nacional pero también tiene sus complejidades.

En Uruguay el Sistema Nacional de Emergencias es el organismo que se encarga a diario de dar la información oficial sobre la enfermedad. Sinae recibe los datos procesados por el Ministerio de Salud Pública y da un reporte en el que actualiza los datos.



Para dar a conocer las cifras a la población, SINAE hace dos cosas: emite un boletín diario en el que da a conocer los datos y también actualiza un visualizador con las cifras.



Hay algunas cifras que son bastante sencillas de leer y no representan complejidad. Cantidad de fallecidos a causa de la enfermedad, personas en cuidados intensivos y cuidados intermedios actualmente, personas recuperadas y datos sobre el coronavirus relacionados al personal médico.

Las personas con infección en curso es un dato relevante. Indica la cantidad de personas a nivel nacional que tienen coronavirus activo actualmente.



Hay dos datos que aparecen tanto en el informe como en el visualizador que pueden traer a confusiones: exámenes positivos y casos confirmados. A simple vista parecerían lo mismo pero no es así. Con exámenes positivos refieren a los test de COVID que se le realizan a personas y que tuvieron resultado positivo. Las personas se pueden realizar más de un test. Por casos confirmados se entiende personas individuales que han tenido resultado positivo en un test de coronavirus.



De aquí podemos explicar una de las principales confusiones. Uruguay, desde el comienzo de la enfermedad ha realizado 48.896 exámenes y ha tenido 1040 resultados positivos. Pero si vamos al detalle de casos confirmados en el mismo lapso vemos que han habido 845 personas con la enfermedad.



¿De dónde sale esa diferencia de 195 positivos más? Es que una persona puede hacerse el examen más de una vez (para verificar si sigue enfermo, por ejemplo) y el resultado puede volver a ser positivo, entonces estaríamos sumando un nuevo positivo, pero el caso sigue siendo el mismo.



El 3 de junio el reporte informó que en Uruguay se habían realizado 551 análisis y todos habían dado negativo. A pesar de tener 0 exámenes positivos, ese mismo reporte de Sinae informó 2 nuevos casos en el país. ¿Cómo es posible?



La explicación es la siguiente: los exámenes realizados a nivel nacional se recogen diariamente y el departamento que se encarga de esto cierra cerca de las 18:00 horas. Los exámenes son clasificados como negativos y positivos y se reportan en el informe de Sinae. El 3 de junio, por ejemplo, todos los exámenes realizados ese día y con resultado hasta las 18:00 dieron negativo y así se informó.



Para que un test positivo sea considerado como nuevo caso positivo se realiza un estudio epidemiológico del caso. Esta proceso lleva un poco más de tiempo y puede suceder que confirmar un caso tome algunos días. Eso sucedió el 3 de junio: se informaron dos casos nuevos correspondientes a exámenes positivos de días anteriores.



Tras diferencias los conceptos uno se puede preguntar cuál es realmente la cifra que importa. La respuesta está en la información que uno pretende analizar. Si uno pretende saber el porcentaje de resultados positivos con respecto a exámenes realizados, se deben tener en cuenta los test positivos y la cantidad de tests realizados diariamente. En cambio, si uno quiere saber la cantidad de nuevas personas que se contagiaron la enfermedad debe mirar los casos nuevos confirmados.



Las personas que han tenido coronavirus, transitaron la enfermedad y se recuperaron se pueden ver en el casillero “Total de personas recuperadas”. ¿Cómo se determina que alguien se recuperó? Esta información depende del MSP.Al tratarse de una enfermedad, el alta médica depende de cada paciente y los médicos tratantes. El segundo examen para confirmar que una persona ya no tiene la enfermedad no es un requisito establecido en el protocolo del MSP. Generalmente cuando desaparecen los síntomas se esperan unos 14 días para el alta definitiva.