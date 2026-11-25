El Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que informó de un operativo con 25 allanamientos en 11 departamentos que permitió detener a 16 personas, entre ellas un policía y un militar, e incautar 50 armas de diversos calibres y más de 20.500 municiones.

Se trata de una operación denominada "Carabo" y que logró "desarticular una organización de tráfico de armas y municiones", según consta en el comunicado.

La operación la llevó adelante el Regional Norte de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional: "Los procedimientos permitieron detener a 16 personas, entre ellos un funcionario policial y un mayor perteneciente al Ejército Nacional", indica el escrito oficial.

El operativo, en coordinación con la Fiscalía, incluyó allanamientos en Rivera, Tacuarembó, Maldonado, Cerro Largo, Canelones, Flores, Río Negro, Colonia, Montevideo, Rocha y San José. Precisamente en San José "también se detectó caza furtiva, por lo que se dio cuenta a la Brigada Departamental de Seguridad Rural" y "se procedió a la incautación de las piezas de caza, así como también de otros elementos".

Ahora los detenidos permanecen a disposición de la Justicia.

Imputaron y enviaron a prisión preventiva a Tato Moyano, considerado "proveedor de proveedores"

Por otro lado, en el marco de otra operación, denominada "Aruba", el Ministerio del Interior informó que diez personas imputadas por narcotráfico, tráfico de armas y lavado de activos, entre otros delitos. En ese grupo está Tato Luis "Tato" Moyano, quien es considerado como uno de los principales narcotraficantes del país, al punto de ser identificado por el ministro del Interior, Carlos Negro, como un "proveedor de proveedores".

"En el marco de las investigaciones llevadas adelante por la Brigada Departamental Antidrogas de la Jefatura de Policía de Montevideo la Justicia dispuso, como medida cautelar, prisión preventiva por 180 días para ocho personas (siete hombres y una mujer) por diversos delitos vinculados al narcotráfico", informó Interior.

Además, una mujer de 29 años estará en prisión domiciliaria al menos por 180 días, y se dispusieron medidas socioeducativas para un menor de 17 años.

A Moyano se le imputaron delitos de organización de actividades delictivas de narcotráfico en reiteración real y lavado de activos. A los otros imputados también se los acusó de delitos de similares características y algunos además incluyeron porte de armas.

Detención del "Tato" Moyano. Foto: Ministerio del Interior

Moyano cayó tras 11 meses de investigación en los que la Policía reunió 4.000 páginas de evidencia. Según dijeron a El País fuentes de la investigación, se presume que recibía la droga principalmente de Paraguay y luego la repartía entre otros distribuidores con influencia en el corredor de Ruta 8 hacia Camino Maldonado, lo que abarca, entre otros, los barrios de Punta Rieles y la Chancha.

Los investigadores consideran que Moyano recibía la droga de un narcotraficante uruguayo residente en el exterior cuyo paradero exacto se desconoce.

Esa persona también entregaba droga a Edgardo Fabián Bonino Casto, apodado "El Meo del Marconi", quien fue imputado por delitos vinculados al narcotráfico y armas la semana pasada. Además, se investigan los lazos de Moyano con Sebastián Marset, que continúa detenido en Estados Unidos.

De acuerdo a los investigadores, "Tato" Moyano llegó a controlar unas 100 bocas y manejaba un patrimonio de millones de dólares. Sin embargo, era lo suficientemente hábil para controlar el negocio "sin tocar la droga", señalaron fuentes policiales.

Durante la investigación, la Policía constató que Moyano hizo viajes a Paraguay, Dubai y China. Si bien la investigación está centrada en el tráfico a nivel local, la Policía presume que realizó esos viajes para concretar negocios de exportación de droga.

Moyano vivía en una casa en Solymar adquirida por un testaferro por U$S 300.000. Sin embargo, se sintió cercado por la Policía y hace tres meses se mudó a un apartamento en Guayabo y Roxlo, alquilado a través de una plataforma web. Allí fue detenido este lunes. El apartamento estaba prácticamente sin amueblar.