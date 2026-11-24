La organización Juventud para Cristo lamentó este martes el fallecimiento de Lourdes Silva, una educadora de 54 años que integraba el equipo de trabajo del CAIF Mainumbí y que fue asesinada a balazos durante la noche del lunes en el barrio Puntas de Manga de Montevideo.

Mediante un comunicado del que informó Subrayado (Canal 10) y al que accedió El País, el grupo, que se encarga de la gestión del centro de primera infancia ubicado en Jardines del Hipódromo, señaló que la muerte de Lourdes es un hecho que "enluta" a la comunidad institucional. En ese sentido, destacaron que recordarán a la educadora "por su calidez humana, su sensibilidad y su especial dedicación al trabajo con los niños, niñas y sus familias".

Además, hicieron referencia al "compromiso con el buen trato" de Lourdes, así como a "su entrega hacia los demás" y "la manera en que vivía sus convicciones y fe cristiana". "Dejan una profunda huella en quienes tuvimos el privilegio de compartir con ella", acotaron.

"Expresamos nuestro profundo rechazo a toda forma de violencia y reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de una sociedad en la que el cuidado, el respeto y la dignidad de cada persona sean valores fundamentales", añadieron desde la Juventud para Cristo.

CAIF Mainumbi. Foto: Juventud para Cristo.

Cómo fue el asesinato y cuáles son las hipótesis

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, el hecho tuvo lugar durante la noche del pasado lunes en Puntas de Manga. Allí, Lourdes y otra mujer de 52 años que circulaban en un vehículo fueron atacadas a disparos en el cruce de Faros y Firmamento.

De acuerdo a información con la que cuenta la Policía, los atacantes fueron dos individuos que se trasladaban en un moto. Ambos realizaron disparos contra el auto en el que circulaban ambas mujeres. Luego de las detonaciones, el vehículo impactó contra un árbol de la zona.

Personal de Policía Científica durante un operativo por una balacera en Montevideo. Foto: Estefanía Leal

"Como consecuencia de los disparos, una mujer de 54 años falleció a raíz de las heridas de arma de fuego recibidas en la cabeza y el hombro, mientras que la otra ocupante, de 52 años, sufrió un traumatismo de cráneo y fue trasladada a un centro asistencial", informaron desde la jefatura capitalina.

Según pudo saber El País, una de las hipótesis del asesinato es que los delincuentes querían robar el auto, pero hay otra versión que sostiene que los atacantes confundieron el vehículo con el de una persona a la que querían matar.