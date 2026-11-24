Un hombre fue detenido este martes por estar involucrado en la intensa balacera que se registró entre el domingo por la noche y el lunes por la mañana en Malvín Norte. El tiroteo terminó afectando la Facultad de Ciencias de la Udelar, que sufrió tres impactos de bala entre los pisos 9 y 12, dañando vidrios y computadoras.

"En este momento tenemos una persona detenida con un arma incautada en la zona de Boix. La detención se enmarca en la operación Dominio", explicó el jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, en conferencia de prensa.

Policía Científica trabajando en Malvín Norte Foto: Natalia Rovira

"Tenemos que intensificar el despliegue para hacernos de esas armas y municiones que están circulando en esa zona, que es lo que estamos haciendo en el momento", agregó.

De acuerdo a la información policial un grupo de efectivos llegó al cruce entre Espronceda y Boix y Merino a raíz de un llamado anónimo que alertó sobre varias detonaciones de arma de fuego. En el lugar los policías encontraron unas 50 vainas y un vehículo acribillado. No se registraron personas lesionadas.

La jefa del Departamento de Geodinámica Interna de la Facultad de Ciencias, Leda Sánchez, compartió las imágenes de los daños a la casa de estudios en su cuenta de la red social X. "Desde hace mucho tiempo este lugar es peligroso, en un país minúsculo despoblado, como es posible que no se resuelvan algunos temas. La facultad gasta un montón de plata en seguridad que podría usarse para la propia institución, y el Estado ausente", denunció.

Desde hace mucho mucho tiempo este lugar es peligroso, en un país minúsculo despoblado , como es posible q no se resuelvan algunos temas. La facultad gasta un montón de plata en seguridad q podría usarse para la propia institución, y el estado ausente. Décadas y nunca una puta… pic.twitter.com/YEaCt1tC3l — Leda Sánchez Bettucc (@ledaSB) November 23, 2026

Tres homicidios en pocas horas en Montevideo

La Jefatura de Policía de Montevideo publicó un comunicado en el que informó de tres homicidios ocurridos en las últimas horas en Montevideo: las víctimas son dos hombres y una mujer.

En Puntas de Manga dos mujeres de 54 y 52 años que iban en un auto fueron abordadas en la noche del lunes por dos hombres que se desplazaban en moto y efectuaron varios disparos contra el vehículo. La mujer de 54 falleció y la de 52 fue trasladada a un centro de salud.

Por otro lado, la policía investiga también un homicidio en el barrio Manga en la mañana de este martes. "Un hombre de 40 años (con cinco antecedentes penales, el último por tentativa de homicidio) falleció y una adolescente de 14 años resultó herida tras recibir disparos con arma de fuego ocurridos en la intersección de Avenida de las Instrucciones y Camino al Paso del Andaluz", señala el parte.

Además, en otro episodio ocurrido en la tarde del lunes, un hombre de 43 años, también poseedor de antecedentes penales, fue herido de arma blanca en la zona de José Batlle y Ordóñez y Gambetta, en el barrio Lavalleja. El hombre falleció en un centro de salud a causa de la gravedad de sus heridas.