La Jefatura de Policía de Montevideo publicó un comunicado en el que informó de tres homicidios ocurridos en las últimas horas en Montevideo: las víctimas son dos hombres y una mujer, pero además resultó baleada una adolescente de 14 años.

Ataque a balazos contra un auto en Puntas de Manga

En Puntas de Manga dos mujeres de 54 y 52 años que iban en un auto fueron abordadas en la noche del lunes por dos hombres que se desplazaban en moto y efectuaron varios disparos contra el vehículo.

Fue en la intersección de las calles Faros y Firmamento, a metros de José Belloni y Avenida de las Instrucciones. Como consecuencia, el auto impactó contra un árbol. La mujer de 54 años falleció "a raíz de las heridas de arma de fuego recibidas en la cabeza y el hombro", consta en el parte policial. Mientras tanto, "la otra ocupante, de 52 años, sufrió un traumatismo de cráneo y fue trasladada a un centro asistencial, donde se diagnosticó que no revestía gravedad".

"La Policía preservó la escena y trabaja en el relevamiento de indicios y en las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables", añade el parte policial, que no aclara si la principal hipótesis apunta a una balacera planificada o a un intento de rapiña.

Personal de Policía Científica durante un operativo por una balacera en Montevideo. Foto: Estefanía Leal

Homicidio en Manga y adolescente de 14 años herida de gravedad

Por otro lado, la policía investiga homicidio en el barrio Manga en la mañana de este martes. "Un hombre de 40 años (con cinco antecedentes penales, el último por tentativa de homicidio) falleció y una adolescente de 14 años resultó herida tras recibir disparos con arma de fuego ocurrido en la intersección de Avenida de las Instrucciones y Camino al Paso del Andaluz", señala el parte.

Fue sobre las 6:15, cuando las víctimas se encontraban en un auto Fiat Siena. "Según el relevamiento de las cámaras de videovigilancia, una camioneta Chevrolet blanca que circulaba en el mismo sentido se detuvo junto al vehículo y desde su interior efectuaron varios disparos. Como consecuencia del ataque, el conductor (el hombre de 40 años) recibió múltiples impactos de arma de fuego y falleció en el lugar, mientras que la adolescente, que viajaba como acompañante, resultó herida en la cabeza y fue trasladada a un centro asistencial, donde se le diagnosticó una herida de arma de fuego que revestía gravedad", indica el escrito oficial.

En la escena se ubicaron aproximadamente 20 vainas y ahora la Policía investiga para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del ataque.

Personal de Policía Científica durante un operativo por una balacera en Montevideo. Foto: Estefanía Leal

Crimen con arma blanca en el barrio Lavalleja y pericias de Fiscalía

Además, en otro episodio ocurrido en la tarde del lunes, un hombre de 43 años, también poseedor de antecedentes penales, fue herido de arma blanca en la zona de José Batlle y Ordóñez y Gambetta, en el barrio Lavalleja.

"El hecho fue reportado mediante varios llamados al 9.1.1 alertando sobre la presencia de un hombre caído en la vía pública con una herida de arma blanca y abundante sangrado. Al arribar al lugar los efectivos policiales constataron la situación y trasladaron de inmediato al herido a un sanatorio particular donde el médico tratante constató su fallecimiento como consecuencia de una herida de arma blanca en el muslo izquierdo", indica el parte policial.

En este caso, al igual que en los dos anteriores, Policía trabaja bajo las órdenes de Fiscalía para intentar dar con los responsables y esclarecer las circunstancias del crimen.

Homicidio en Parque del Plata: hombre de 28 años fue atacado a balazos

Un cuarto homicidio se registró en Uruguay pero fuera de Montevideo, en Parque del Plata, Canelones. La Jefatura de Policía de ese departamento indica que un hombre de 28 años que vivía en Montevideo y tenía un antecedente penal por porte y tenencia de arma de fuego murió luego de ser víctima de un ataque a balazos.

De acuerdo a lo que ha podido averiguar la Policía hasta el momento, la víctima había concurrido a Parque del Plata "por algún motivo que se está investigando". Lo hizo acompañado de su pareja, una mujer de 26 años, y también por un tercer individuo "del que se procura identificación".

En determinado momento, según estas primeras averiguaciones, el hombre que acompañaba a la pareja intentó agredir al joven de 28 años con un arma de fuego, pero este último logró escapar. Entonces, instantes después intervinieron "tres o cuatro individuos más que se encontraban en el lugar".

El hombre recibió un impacto de arma de fuego en uno de sus brazos y también "otra herida a determinar, causa probable de la muerte".

Llegó a desplazarse unos metros, pero finalmente fue localizado muerto. "Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena —donde ubicó 14 vainas de calibre 9 mm— y efectuó las pericias técnicas correspondientes. La Fiscalía interviniente dispuso la actuación del Departamento de Homicidios, el relevamiento de cámaras y toma de declaraciones", indica el parte.

También se incautó un auto y se hará una pericia al cuerpo para confirmar "la causa exacta del deceso", en referencia a esa segunda herida que aún no pudo determinarse de qué se trata.