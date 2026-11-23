La Policía de Montevideo investiga el homicidio de un hombre de 43 años ocurrido en la tarde de este lunes en el barrio Lavalleja, informó en primera instancia Telenoche (Canal 4) y confirmó El País con fuentes de la jefatura departamental.

El hecho ocurrió en las inmediaciones del pasaje C y la calle Gambetta. La Policía fue alertada por un llamado al servicio de emergencias 911 sobre un hombre tendido en la vía pública herido de arma blanca.

Cuando el móvil policial llegó al lugar el hombre todavía estaba consciente, según indicó Telenoche. Fue trasladado a un centro de salud, pero a pesar de la asistencia médica falleció a causa de la gravedad de su herida.

Policía frente a un patrullero. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Tras el episodio la Policía constató que la víctima contaba con antecedentes penales. Los efectivos trabajan en la escena junto a la Policía Científica para esclarecer las circunstancias del asesinato e identificar al homicida.

También se relevan cámaras de seguridad de la zona que podrían aportar mayores indicios sobre lo sucedido.