¿Cuál es el sueldo de los participantes de "Gran Hermano Uruguay"? Se filtra cuánto cobran por estar en la casa
Sale a la luz la cifra que perciben los participantes del reality show y la exintegrante del juego Laura Dotto reaccionó en vivo ante la difusión del dato.
El sueldo de los participantes de Gran Hermano Uruguay quedó bajo la lupa después de una inesperada revelación en Sacate la Careta, el programa de streaming que conduce el comunicador Sebastián Oreiro en Trimax.
Durante una entrevista con Laura Dotto, exparticipante del reality de Canal 10, el periodista le preguntó directamente cuánto dinero reciben los concursantes por permanecer en la casa.
"No sé si te lo puedo decir, ¿querés que después me ejecuten?", respondió Dotto, entre risas, dejando entrever que se trata de información alcanzada por un acuerdo de confidencialidad.
Lejos de abandonar el tema, Oreiro le comentó que a él le había llegado el dato de que los participantes cobraban "100 dólares por semana". La exjugadora no desmintió la cifra: "No lo puedo confirmar porque hay un contrato", aclaró.
La respuesta dio pie a un comentario indignado del conductor. "Es una miseria que te vean hacer caca por televisión por 100 dólares", expresó, en referencia a la exposición que implica convivir frente a las cámaras durante las 24 horas.
Dotto se tomó la situación con humor y cerró con una ocurrencia sobre su propio paso por el reality: "Espero que a mí no me hayan visto".
De esta manera, aunque la exparticipante evitó confirmar oficialmente el monto, la cifra de 100 dólares semanales quedó instalada como el posible pago que reciben los concursantes de Gran Hermano Uruguay mientras permanecen en competencia.
Mientras tanto, el programa atraviesa su recta final y se acerca a la definición de esta edición. Este miércoles se realizó una nueva gala de nominaciones y quedaron en placa Matías Calimares, Gustavo Fernández, Bruno Acevedo y Facundo Fernández. La instancia tendrá nuevamente una eliminación doble: el primer participante abandonará la casa el domingo y el segundo lo hará el lunes. Después de esa ronda quedarán ocho jugadores en competencia, camino a una final que tendrá seis participantes.
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