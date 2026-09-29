El doloroso relato de un conductor uruguayo: contó que su padre se quitó la vida y cómo eso lo marcó para siempre

El conductor uruguayo Sebastián Oreiro abrió su corazón durante su visita al ciclo de streaming No era por ahí (La Fábrica Tv) y compartió uno de los episodios más dolorosos de su vida: la muerte de su padre, quien se quitó la vida hace más de 25 años.

Oreiro, conductor de Sacate la Careta (Trimax), recordó cómo aquella tragedia impactó tanto en él como en el resto de su familia y explicó que, con el paso del tiempo, el episodio lo llevó a hacerse numerosas preguntas sobre lo ocurrido.

"El fallecimiento de mi papá fue un golpe tremendo para mí y para mi familia. Fue hace más de 25 años. Mi papá se suicidó y fue algo fuerte. Me marcó la vida", relató.

El comunicador contó que, después de una experiencia de ese tipo, es inevitable comenzar a buscar explicaciones y preguntarse si se podría haber hecho algo diferente. "Uno empieza a reflexionar qué hizo mal. Cuando uno vive eso en carne propia es tremendo”, expresó.

En ese sentido, remarcó que la decisión de su padre estuvo atravesada por una situación que la familia no pudo anticipar. "Es la decisión que tomó una persona que no tuvo la ayuda necesaria para salir de esa situación. Nosotros no sabíamos que iba a tener ese final. Nunca lo imaginamos", señaló.

A dos décadas y media de la tragedia, Oreiro reconoció que se trata de una experiencia que todavía lo interpela. "Fue algo que marcó mucho. Es difícil de superar. Uno no entiende qué pasó o qué podría haber hecho y se replantea muchas cosas", reflexionó.

Sebastián Oreiro.

El conductor también hizo referencia a la importancia de abordar con responsabilidad las conversaciones públicas sobre el suicidio a partir de su propia experiencia. "Cuando veo que hay gente que habla del suicidio creo que hay que tener mucho cuidado", sostuvo.

Al finalizar el relato, la emoción se hizo evidente en su voz y dejó en claro que se trata de un tema del que no suele hablar públicamente. "Yo no hablo mucho de estas cosas", expresó, con la voz entrecortada.

En Uruguay, la línea de prevención del suicidio es 0800 0767 o *0767.