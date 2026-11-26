La competencia entra en su etapa decisiva en Gran Hermano Uruguay (Canal 10). Este miércoles se realizó una nueva instancia de nominaciones y cuatro participantes quedaron en placa: Matías Calimares, con nueve votos; Gustavo Fernández, con siete; Bruno Acevedo, con cuatro; y Facundo Fernández, con tres.

El resto de los jugadores también recibió votos, aunque no los suficientes para quedar nominados. Fabricio Bianchessi, Guillermo Suárez y Esteban Álvarez obtuvieron dos votos cada uno, mientras que Jessica Martínez recibió uno. Por su parte, Juan Martín Santana no fue votado y Stephanie "Tai" Dudok tenía inmunidad por haber ganado la prueba de líder de la semana.

Esta ronda tendrá una particularidad inédita en el mecanismo de eliminación. Tai, que es la líder semanal, no tendrá la posibilidad de salvar a uno de los nominados como ocurría hasta la semana anterior. De esta forma, los cuatro participantes quedan directamente sometidos a la decisión del público.

Además, la eliminación será doble y se resolverá en dos jornadas consecutivas, tal como sucedió la última semana. El participante que reciba más votos del público para abandonar la casa dejará el reality el domingo. Y al día siguiente, el lunes, se conocerá al segundo eliminado, que será el más votado entre los tres restantes.

"Gran Hermano Uruguay". Foto: Estefanía Leal

Cabe recordar que en la ronda anterior se produjo la primera doble eliminación: Jazmín Esquivel y Melanie Porta fueron las participantes que debieron abandonar la competencia por decisión del público.

Para votar, se debe enviar un SMS con la palabra VOTO seguida del nombre del participante al 7020. También se puede participar a través de la aplicación de Pago Después.

La doble eliminación marcará un nuevo recorte en la convivencia: después de esa ronda quedarán apenas ocho participantes dentro de la casa, cada vez más cerca de la final. Según confirmó Eduardo "Colo" Gianarelli, la definición de Gran Hermano Uruguay será entre seis jugadores.