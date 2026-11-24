La gala del lunes de Gran Hermano Uruguay tuvo una nueva eliminación. Eduardo "Colo" Gianarelli fue el encargado de anunciar la decisión del público, que definió la salida de una de las participantes que permanecían en placa: Tai Dudok y Melanie Porta. Finalmente, los votos determinaron que Melanie debía abandonar la casa.

"Me voy con mi hijo", dijo tras conocer el resultado. Antes de despedirla, Gran Hermano le dedicó un mensaje especialmente sentimental, en el que hizo referencia al motivo que la había llevado a participar del reality. "Hoy me dijiste que entraste a la casa porque querías que alguien estuviese orgulloso de vos. Cumpliste, quedate muy tranquila porque tu hijo está muy orgulloso. Te mando un beso gigante y sé que afuera te espera una hermosa vida", le expresó.

¡EL SUPREMO HABLÓ! 🚨 Melanie debe abandonar la casa más famosa. ¿Te sorprendió esta eliminación o la veías venir? #GranHermanoUY https://t.co/EJdICRnqiv — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) November 24, 2026

Al cruzar la puerta, la esperaba la comunicadora Eliana Dide, con quien tuvo sus primeras palabras fuera del programa. "Estoy contenta, feliz. Todo bien con los chiquilines. Hubo muchas emociones, muchas situaciones. Me siento otra", evaluó. Uno de los momentos más sensibles de la charla llegó cuando habló de su hijo. "Me quería quedar tranquila de que él estuviera orgulloso de mí", dijo al borde de las lágrimas.

Dide también le preguntó si esperaba encontrarse afuera con Matías Catán, el participante con quien había construido un vínculo afectivo durante su estadía en la casa y que fue eliminado semanas atrás. "No", respondió tajante.

"Gran Hermano Uruguay". Foto: Estefanía Leal

Una semana con dos eliminaciones

Con esta salida se completó la primera semana de eliminaciones dobles en Gran Hermano Uruguay. Todo comenzó con una placa integrada por Melanie Porta, Tai Dudok y Jazmín Esquivel, luego de que el líder semanal, Esteban Álvarez, decidiera salvar a Jessica Martínez.

El domingo, el público definió la primera salida y Jazmín Esquivel fue la más votada para abandonar el reality. Melanie Porta y Tai Dudok, en cambio, continuaron en placa hasta la gala del lunes, cuando se conoció la segunda decisión de los espectadores.

Tras la salida de Melanie Porta, quedan apenas 10 participantes en competencia: Tai Dudok, Fabricio Bianchessi, Jessica Martínez, Matías Calimares, Gustavo Fernández, Esteban Álvarez, Facundo Fernández, Guillermo Suárez, Bruno Acevedo y Juan Martín Santana.