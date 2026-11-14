Renunció a l trabajo para entrar a Gran Hermano y se quebró al hablar de su hijo preso: la historia de Laura Dotto

La exparticipante Laura Dotto repasó su experiencia en Gran Hermano Uruguay, donde permaneció 43 días y se convirtió en una de las más populares. Contó que renunció a su trabajo como chofer de una emergencia móvil antes de tener confirmado su ingreso y que finalmente fue convocada a último momento. Ya jubilada, disfruta del reconocimiento del público.

Dotto negó que su crisis emocional se debiera a la falta de cigarrillos y aseguró que el encierro maximiza los sentimientos y reabre heridas personales, como la distancia con su hija, radicada en España, y la situación de su hijo, que está preso. También respondió a las críticas que recibió en redes sociales, cuestionó a varios de sus excompañeros y sorprendió al señalar a Acevedo como su favorito para ganar el reality de Canal 10.

-¿Cómo fueron estos primeros días fuera de la casa?

-Impecables. Estoy feliz, contenta y sumamente agradecida. No puedo creer lo que estoy viviendo. El reconocimiento que estoy teniendo en la calle es increíble. Me parece que estoy soñando. Ayer recién llegué a mi casa y cuando paró el taxi salieron unos vecinos a saludarme. Me gritaban: “¡Vecina, no sabíamos nada!”. Desde que llegué de Argentina, en el barco y después en Tres Cruces, la gente me reconocía. Me pedían fotos, videos, saludos para los nietos. Nunca me imaginé algo así en mi vida.

-¿Qué te llevó a inscribirte en Gran Hermano?

-Estaba en mi casa, en mi día libre, mirando Canal 10. Yo todavía trabajaba en una emergencia móvil, como chofer. Vi la propaganda del casting y se me dio por hacer un video. No sé qué me pasó, porque nadie me dijo nada ni me impulsó. Surgió de mí. En febrero me llamaron para decirme que había sido seleccionada para el casting y ahí empezó todo, pero en secreto. No podía contarle nada a nadie.

-¿Te entusiasmó el proceso de selección?

-Muchísimo. Sobre todo uno de los últimos castings, cuando nos llevaron a un estudio. No sé ni dónde era porque te llevan tapada. Nos hicieron fotos y videos, nos maquillaron, nos vistieron. Yo estaba fascinada. Para una persona que nunca estuvo en los medios, me sentía Susana Giménez. Todo el mundo alrededor mío, atendiéndome. Nunca había vivido algo así.

-¿Qué pasó con tu trabajo cuando apareció la posibilidad de entrar?

-Una vez que avanzó la etapa de casting y prácticamente tuvo la confirmación de entrar, renuncié y empecé los trámites de jubilación. Sin dar muchas explicaciones porque no podía decir nada. Todo se precipitó porque yo pensaba seguir: mientras tuviera la libreta profesional para manejar, pensaba seguir trabajando. Económicamente me servía y físicamente me sentía bien.

Laura Dotto con algunas de sus compañeras de "Gran hermano Uruguay".

-Entonces renunciaste para entrar a Gran Hermano.

-Sí. Cuando vi que la posibilidad iba en serio, sabía que no podía desaparecer de un día para el otro del trabajo. Le dije a mi jefe que estaba cansada, que estaba un poco intolerante con la gente. En realidad, quería que me despidieran, pero no me dieron el despido. Entonces renuncié. Pero lo peor de todo fue que al otro día de mi renuncia, la producción me avisó que no entraba. No sabés lo que fue. Me quería matar. La producción todavía me preguntaba si podía rever el tema del trabajo y yo les decía: “¿Qué voy a rever si renuncié ayer?”.

-¿Y cómo se produjo finalmente tu ingreso?

-El jueves anterior al estreno, que era el domingo 20 de septiembre, me llamaron a la una de la tarde para decirme que entraba como postulante. ¡No lo podía creer! Pensé que me estaban tomando el pelo. Pero además me dijeron que al otro día, viernes, a las 11 de la mañana, pasaban a buscarme. No tenía valija, ropa preparada ni nadie que se quedara en mi casa. Fue una locura total. Hasta un vecino tuvo que venir a cerrarme una ventana que me había olvidado abierta.

-No tuviste tiempo de prepararte como los demás participantes.

-¡Nada! Después hablaba con las gurisas, que son jóvenes y divinas, y algunas se habían puesto carillas en los dientes, se habían hecho blanqueamientos, depilación, llevaban kilos de maquillaje. Yo me reía. No iba a competir con ellas, pero decía: “¡Me hubiesen dejado prepararme un poco!”. Fue todo muy gracioso, pero valió la pena.

-Estuviste 43 días en la casa. ¿Qué balance hacés de la experiencia?

-Ahora, con el diario del lunes, creo que la casa me sacó un poco. El que nunca estuvo ahí no entiende lo que pasa. A mí me ocurría como espectadora: no entendía algunas reacciones. Pero cuando estás adentro, la casa te va comiendo. Los sentimientos están a flor de piel, todo se maximiza. Empezás a sentir las ausencias afectivas. Todo tu mundo pasa a ser esa casa y esa gente desconocida que, después de tres días, sentís que conocés de toda la vida.

-¿Hasta qué punto afecta el aislamiento?

-Es increíble. Entre nosotros hablábamos de que soñábamos solamente con cosas de la casa y con gente de la casa. Es como si la memoria del afuera se fuera perdiendo. A veces queríamos cantar una canción y nos olvidábamos de la letra. Te olvidás de nombres, de palabras. Había cosas que quería decir y no me salían. Tenía que pensar varias veces cómo se llamaban. Es algo muy extraño.

-¿Sentís que ese desgaste emocional terminó jugándote en contra?

-Sí. Empezás a sacar tus propias historias y también las historias de los demás. Yo tengo una hija que vive hace 20 años en España y un hijo que está preso. Son situaciones que una va llevando en la vida. Pero cuando me preguntaron por mi historia, me desarmé. Yo no quería entrar a hacer el papel de la señora grande que tiene un hijo preso y viene a dar lástima. No quería eso.

-¿Fue difícil hablar de tu hijo frente a las cámaras?

-Muchísimo. Es una historia que tengo un poco bloqueada. Yo lo amo, porque es mi hijo por sobre todas las cosas, pero no es un tema del que hable habitualmente. Incluso hay gente de mi propia familia que debe haber quedado impactada cuando me escuchó contarlo. Cuando me preguntaban por él, yo decía que andaba por ahí, con el padre. Una vez, estando en España, llegué a decir que mi hija era mi única hija. No porque me avergonzara, sino porque no quería andar contando algo tan personal a gente que apenas conocía.

-Muchos atribuyeron tu malhumor a la falta de cigarrillos. ¿Qué respondés?

-Eso es lo que me molesta un poco. Soy fumadora, sí, y me pusieron el mote de la vieja fumadora, la abuela fumadora. No me molesta que me digan así, pero el cigarro no fue lo principal de mi crisis emocional. Fueron todas esas cosas que se me removieron adentro. La gente se quedó con el tema del cigarrillo y no vio todo lo demás.

-¿Te afectaron esos comentarios?

-Traté de tomarlo como parte del show. Una amiga me contó que se había ido de Instagram porque le dolían las cosas que decían de mí. Yo le dije que no leyera eso, que se quedara con los comentarios lindos. Recién recuperé mi celular y miré algunas cosas por arriba, pero no me pongo a leer comentarios. Ya me imagino lo que pueden decir.

-¿Cómo fue reencontrarte con las noticias del mundo exterior?

-Impresionante. Me enteré de que murió Gonzalo Moratorio y me dio una tristeza enorme. Tampoco sabía que venía el Papa a Uruguay. Adentro no te enterás de absolutamente nada. Ni siquiera sabés qué hora es. Los relojes del microondas y de todos los aparatos están cambiados para que no puedas controlar el tiempo. Calculábamos la hora por el sol, por las sombras.

-¿Cómo ves ahora a los participantes que quedaron en la casa?

-Creo que la casa quedó un poco aburrida. Se fueron los personajes más diferentes. Hay gente que se esconde, que nunca confronta ni discute, y entonces nunca termina nominada. No me gusta la palabra “planta” para definir a una persona, pero pasa eso. Los que vamos al frente, discutimos y mostramos lo que sentimos terminamos afuera.

-¿Qué opinás de Guillermo y Juanma, los dos gauchos?

-Guillermo me parece muy aburrido. Se va al streaming y se queda tomando mate tres horas. No sé cómo no aburre a la gente. Y Juanma me parece un gaucho encubierto, un gaucho falso.

-¿Quién creés que merece ganar Gran Hermano Uruguay?

-Mirá, aunque la gente me quiera matar, creo que el que se lo merece es Acevedo. Es un actor que está actuando ahí adentro.

-¿Te parece que el público castiga a quienes confrontan?

-Sí. Yo confronté muchísimo por el tema de los cigarrillos. Cuando hacíamos la compra semanal, discutían por qué tenían que comprarme tres cajas. Pero había un vegetariano al que le compraban cosas especiales y también compraban fruta para Jazmín porque estaba haciendo dieta. Entonces, ¿por qué lo mío era un problema? La casa saca lo bueno y lo malo de cada uno. Yo quería discutir por otras cosas, no solamente por el cigarro. Pero llegué a la conclusión de que el que confronta, el que va al frente, termina nominado y la gente lo saca.

-¿Qué planes tenés ahora que terminó tu participación?

-Por ahora quiero disfrutar. Estoy un poco cansada físicamente y no quiero estresarme. Cada vez que voy al canal me siento una reina. Me tratan maravillosamente. Estoy disfrutando esto a full y no puedo pedir más. Después, Dios dirá. Si te digo que tengo algún plan, te miento.

