El inesperado logro de una figura de Canal 10 y los emotivos mensajes que recibió: "Admirable e inspirador"

En la tarde de ayer, numerosos mensajes de felicitación llegaron a las historias de Instagram de Carolina García. ¿El motivo? La conductora de Subrayado Central (Canal 10) defendió su tesis y se recibió de licenciada en Desarrollo por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Su núcleo más cercano celebró el importante paso que dio después de los 50 años.

Una de sus profesoras fue la primera en compartir una foto del momento en la facultad, donde se la ve con el clásico cuadro de "Licenciada en Desarrollo", posando para la imagen con el rostro en el espacio destinado a la fotografía.

"De las cosas más bellas que tiene la vida y la docencia es acompañar procesos y siempre aprender con otras. Felicitaciones @carogarciapin. Hoy la Udelar gana una gran profesional", escribió Laura Recalde. La periodista le respondió: "Miles de gracias por tu guía, compromiso y por iluminar el camino".

La Licenciatura en Desarrollo forma profesionales capaces de identificar y comprender los problemas que afectan a las sociedades, analizar sus dimensiones económicas, políticas, sociales y ambientales y proponer soluciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas, con una mirada integral y sostenible.

El siguiente y emotivo mensaje llegó de Emilia Díaz, colega y amiga de Carolina, que compartió una imagen de la periodista de Canal 10, donde se la veía entre risas, con la banda de licenciada y el clásico birrete de graduación.

"Orgullo y lágrimas alegres me despertó la excelente defensa de tu tesis de grado en Desarrollo. Estudiar en la Udelar después de los 50 también se puede y vos lo sostuviste con un compromiso político, ético y epistemológico. Admirable e inspirador. Te amamos", escribió.

Su excompañera de Consentidas (Canal 10) le devolvió el cariño y le expresó que su inspiración y su mirada hasta la última diapositiva de la presentación habían hecho posible ese cierre.

Otra de sus amigas también compartió la felicidad por el nuevo título con una foto en la que se ve a Carolina con el birrete y un ramo de flores en la mano. "Esta tribu que aguanta corazones", escribió la conductora de Saeta, a modo de agradecimiento.

"Felices y conmovidos por todo tu esfuerzo. Felicidades, licenciada", escribió otro amigo junto a una foto en la universidad, acompañándola. "Esta banda siempre hasta el final", respondió la homenajeada.

La felicidad de Carolina García luego de recibirse de licenciada en Desarrollo por la Udelar.

Otro de los mensajes cargados de emoción llegó de María Estela Moreno, productora televisiva, quien expresó: "Qué alegría, qué orgullo, qué inspiradora sos. Se desafió y post 50 se recibió brillantemente".

También destacó el compromiso con el que su amiga se metió "en el barro", con el objetivo de buscar que "el mundo sea un poquito mejor".

Carolina le contestó, también conmovida por su amistad y lealtad: "Gracias por compartir esta felicidad, por ser amiga y compañera de fierro. Te quiero siempre".