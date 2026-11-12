Jorge Drexler ganó tres Latin Grammy antes de la gala principal: sus discursos y un homenaje a Ruben Rada

Jorge Drexler empezó los Latin Grammy 2026 con tres premios y tres discursos que tuvieron a la música uruguaya como protagonista. Este jueves, durante la ceremonia previa a la gala principal que se celebra en Las Vegas, el cantautor ganó el premio a mejor álbum cantautor por Taracá, mejor canción de raíces por “El tambor chico”, junto a Facundo Balta, y mejor canción alternativa por “Ante la duda, baila”. En sus agradecimientos homenajeó a Ruben Rada, celebró la efervescencia de la escena musical uruguaya y contó cómo una tarde entre amigos terminó convertida en una canción ganadora.

El primer reconocimiento llegó por “Ante la duda, baila”, una composición colectiva que comparte con varios autores, entre ellos el uruguayo Carlos Casacuberta y el argentino Mateo Sujatovich, que ganó el premio a mejor canción alternativa. Al recibir la estatuilla, Drexler reveló que la canción surgió de una reunión improvisada entre amigos.

"Es el primer ejercicio de composición grupal que hice en mi vida y salió bien", celebró. "Somos un grupo de amigos que se juntó a comer un día en Miami, y teníamos la tarde libre, nos metimos en un estudio. Estuvimos básicamente saltando toda la tarde y al final quedó esta canción".

El músico cerró su intervención con una frase que resumió el espíritu del tema: "El mundo está tan raro que, ante la duda, bailen. Gracias a la Academia, gracias, compañeros".

Minutos después fue premiado por “El tambor chico”, otra canción incluida en Taracá que Drexler grabó junto a la Rueda de Candombe. El premio de mejor canción de raíces fue presentado por Julieta Rada, hija de Ruben Rada y también nominada en esta edición, en una coincidencia que dio lugar a uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.

"Esta es una canción que homenajea a un tambor del candombe, el ritmo afrouruguayo por excelencia. Somos un país muy chiquito", comenzó Drexler al subir al escenario. Y enseguida llegó la dedicatoria: "Veníamos hablando con Facu en el camino. Teniendo a Julieta Rada en el escenario, le queremos dedicar este premio a Ruben Rada, el mejor de todos".

Balta tomó luego la palabra y agradeció a su compañero. "Jorge es una persona increíblemente generosa, convida su talento y su éxito. Gracias, Jorge, por esto", expresó. "Lo primero que pienso es en Barrio Sur, en Uruguay, la gente que mantiene vivo el candombe todos los domingos, tocando sin ningún mérito más que la vida misma pasando", afirmó.

"Para todos los pibes de Barrio Sur como yo, esto se puede y es para ustedes. ¡Vamo arriba!", cerró, antes de retirarse del escenario junto a Drexler.

Y todavía quedaba otro reconocimiento. Taracá, su último álbum de estudio, fue elegido mejor álbum cantautor, en una categoría en la que competía con trabajos de Djavan, Silvana Estrada, Arath Herce y Mon Laferte. Drexler volvió a subir al escenario y esta vez dedicó sus palabras a la transformación de la música uruguaya desde sus comienzos como compositor.

“Amigos, amigas de la Academia, esto es una maravilla. No se imaginan lo que es”, comenzó. Luego recordó que, cuando empezó a escribir canciones, en Uruguay prácticamente "nadie imaginaba que pudiera vivir" de la música. "Y ahora tenemos una música en plena efervescencia”, celebró, antes de mencionar especialmente a Rueda de Candombe.

También explicó que Taracá fue realizado entre Puerto Rico, Uruguay y España, y destacó la juventud del equipo de producción. "Tengo el privilegio de que los productores que me acompañaron tienen un rango de edad de 21 a 32 años. Trabajar con gente joven, aprender, siempre aprender", expresó. "Gracias de verdad. ¡Que viva la música uruguaya!", concluyó.

Drexler todavía compite por los grandes premios de la noche

El cantautor llegó a esta edición con siete nominaciones personales, una cifra que lo ubicó entre los máximos candidatos de la noche, junto a Rosalía, Karol G y el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso. El productor y compositor Edgar Barrera lidera las candidaturas con 10.

Además de los tres premios obtenidos durante la Premiere, Drexler todavía está nominado a álbum del año por Taracá, y grabación del año y canción del año por “¿Cómo se ama?”, tres de las categorías más importantes de la ceremonia.

Su séptima candidatura corresponde a mejor canción cantautor por “Las palabras”, también incluida en Taracá. El disco, además, fue nominado a mejor ingeniería de grabación por el trabajo de Carles Campi Campón y Fred Kevorkian.

Jorge Drexler para el álbum "Taracá". Foto: Manuel Vélez

La representación uruguaya incluye a Julieta Rada, que compitió por mejor álbum folclórico gracias a Candombe (En Vivo, Teatro Solís). Sin embargo, el premio quedó en manos del argentino Milo J por La vida era más corta.

También fue nominado el uruguayo Nicolás Fervenza a mejor diseño de empaque por su trabajo en Florece en el caos, el último disco de No Te Va Gustar.

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La 27ª edición de los Latin Grammy se celebra este jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos. La premiación se divide en dos instancias: la Premiere, en la que se entregan la mayoría de las estatuillas, y la gala principal, que se transmitirá en vivo desde las 22.00, hora de Uruguay, por TNT y HBO Max. La cobertura previa comenzará a las 21.00.

La ceremonia principal será conducida por Roselyn Sánchez y reunirá actuaciones de Rosalía, Karol G, Anitta, Juanes, Bizarrap, Milo J, Mon Laferte, Nathy Peluso, Bad Gyal, Carín León y el propio Jorge Drexler, entre otras figuras.

También habrá homenajes a Willie Colón y José Alfredo Jiménez, mientras que Daddy Yankee fue distinguido como Persona del Año 2026.

En la categoría álbum del año, Taracá competirá con títulos como LUX, de Rosalía; Tropicoqueta, de Karol G; Free Spirits, de CA7RIEL & Paco Amoroso; La vida era más corta, de Milo J; y Vendrán suaves lluvias, de Silvana Estrada.