Jorge Drexler vuelve a Uruguay con su gira “Taracá”: fecha, lugar y cómo conseguir las entradas para el show

Jorge Drexler volverá a presentarse en Uruguay con Taracá, el disco que publicó en marzo de 2026 y que marca un nuevo capítulo en su trayectoria musical. El músico, compositor y cantante uruguayo llevará su gira de presentación a Open Park, en Punta del Este, el próximo 10 de enero de 2027.

La preventa exclusiva con Santander comenzó hoy a las 12.00 y durará 48 horas. La venta general, con todos los medios de pago, comenzará el viernes 13 de noviembre a las 12.00. Los tickets estarán disponibles a través de RedTickets.

En un momento especialmente fértil de su carrera, Drexler presenta un álbum que propone una nueva etapa en su recorrido creativo. Taracá se construye a partir de la idea de los puentes: generacionales y geográficos, estilísticos y temporales, concretos y simbólicos. En ese universo, el candombe uruguayo funciona como hilo conductor, con la letra y el tambor como protagonistas de buena parte de las canciones.

El nuevo trabajo tendrá un lugar central en el repertorio del concierto en Maldonado, que también incluirá canciones de la extensa trayectoria del artista. La gira llevará estas composiciones a distintos escenarios y territorios, en un espectáculo pensado para trasladar al directo la búsqueda musical que atraviesa el álbum.

El lanzamiento llega después de Tinta y Tiempo (2022), un disco que obtuvo siete Latin Grammy ese año y tres premios Graffiti en 2023. La gira de presentación de ese trabajo superó los 90 conciertos, con actuaciones destacadas como dos noches consecutivas en el Movistar Arena de Buenos Aires y un multitudinario espectáculo en el Movistar Arena de Chile. En 2023, el recorrido fue reconocido con un Premio Ondas al mejor espectáculo, entre otros galardones.

Con quince discos de estudio publicados y una carrera consolidada en la escena musical iberoamericana, Drexler continúa explorando nuevos caminos creativos. Con Taracá, vuelve a poner sus raíces uruguayas en el centro de una propuesta que combina tradición, experimentación y poesía.