Mateo Sujatovich trae Conociendo Rusia en formato íntimo: “El camino lo marco con lo que me da ganas de hacer”

Mateo Sujatovich atiende la videollamada desde una habitación en Santa Rosa, en La Pampa. En unas horas, tocará en el Teatro Español, una sala colonial con capacidad para 450 personas que le parece impresionante. “Eso no lo puedo hacer con la banda”, explica.

Es que el concierto forma parte de Conociendo Rusia Presenta “Mateo”, una gira que consiste en subirse al escenario acompañado solamente por su guitarra, un piano, un teclado y una máquina de ritmos. En la ruta lo acompañan un sonidista, un iluminador, el asistente de producción, dos encargados de escenario y el chofer. El tour comenzó hace dos meses y este domingo será el turno de Uruguay, donde se presentará en el Auditorio Nacional del Sodre. Aún hay entradas en Tickantel de 1.720 a 2.970 pesos.

Sujatovich ya se presentó allí en 2023, también bajo el mismo formato. Además, cuenta con un hito en Uruguay: en 2021, en plena pandemia, agotó dos fechas acústicas en La Trastienda que luego se convirtieron en seis ante tanta demanda.

“Es un público que le entrega mucho más el protagonismo al artista y va a escuchar música. Puede cantar o no, pero te respeta mucho, tiene la oreja bien abierta y me encanta porque este es un show que da para eso”, dice el músico en diálogo con El País.

En este tipo de shows, se generan conversaciones con el público, algo que nace de la cercanía que siente con él. Según Sujatovich, puede deberse a su edad o a que se muestra cercano en redes sociales.

“Más allá de pedir canciones, me gritan cosas de Boca o me hacen chistes. Me cago de risa en el escenario, y a veces con la banda eso es más difícil porque hay más distancia, más volumen, y yo estoy concentrado en otro tipo de cosas”.

En 2018, lanzó su álbum debut, Conociendo Rusia. También le puso ese nombre a su proyecto. Pero, en realidad, él es su único integrante. Sujatovich, que ha visto a artistas que admira, como Jorge Drexler, Fito Páez y Natalia Lafourcade, salir solos al escenario a defender sus canciones, destaca esa diferencia: “A Fito Páez se lo considera solista por llamarse Fito Páez, y a mí no, porque me llamo Conociendo Rusia. Soy un muchacho con una banda que quiere mucho, pero el camino de Conociendo Rusia lo marco con lo que a mí me da ganas de hacer. A veces es solo, otras son con los chicos”, explica.

Conociendo Rusia fue una forma de escapar de la etiqueta de “hijo de”. Leo Sujatovich, su padre, fue parte de Spinetta Jade y otros grandes proyectos del rock argentino. “Cuando entraba un profesor de música a un colegio e iba leyendo los nombres, me preguntaba qué era de Leo Sujatovich. Yo estaba orgulloso, pero también hinchado las pelotas. A mis amigos músicos no les pasaba eso”, recuerda. Como a él lo apodaron ‘El Ruso’, decidió que ese sobrenombre identificara el proyecto que emprendió.

Mateo, su nombre, pasó a quedar reservado para su intimidad. Tiene sentido, entonces, que ahora vuelva a ese nombre para resaltar el carácter íntimo de los conciertos de la gira. “Se me notan los humores, los nervios, las risas; hablo con la gente, cuento por qué escribí una canción u otra”, dice.

Por estos días, Mateo afirma que está escuchando mucho The Art of Loving, de Olivia Dean; Angel, de Lizzy McAlpine; El Palacio de las Flores, de Andrés Calamaro, y Tango 2, de Tango Astral. No es casualidad: todos comparten una misma cualidad entre sí y con su discografía: pertenecen al género de la canción. Esto también le permite tanto subir al escenario de un festival con la banda completa como presentarse en solitario.

Conociendo Rusia. Foto: difusión.

Sujatovich lo explica así: “Toda la vida se trató de que con una guitarra y la voz puedas mostrar tu canción. Una guitarra es el colchón que yo necesito para cantar. Después la puedo vestir, la puedo cambiar, la puedo hacer más grande, la puedo hacer más íntima, pero eso es una canción. Las mías se pueden presentar en ese formato más chico porque por lo general así fueron hechas”.

Su carrera también se ha construido a partir de encuentros con artistas a los que admira. A lo largo de los años, Sujatovich ha compartido canciones con músicos como Mon Laferte, Fito Páez, Jorge Drexler, Natalia Lafourcade y Juanes. Para él, esas colaboraciones tienen un valor que trasciende lo musical: son una forma de reconocimiento entre colegas. “Que alguien que admirás un día te llame y te diga: ‘Tengo una canción para mostrarte y si te gusta me encantaría que cantes en ella’ es un regalo muy grande. ¿Cómo decir que no? ¿Cómo decirle que no a Mon Laferte, que me manda una canción increíble para cantar?”, dice.

La admiración también funciona en sentido inverso. “Me encontré haciendo canciones donde dije: ‘Che, qué bien que le quedaría a este tema la voz de Fito’”, en referencia a la colaboración con el músico en “Tu encanto”.

También menciona su vínculo con Jorge Drexler, con quien grabó “Desastres fabulosos” y la invitación de Juanes para grabar “Cómo pudiste”, una canción del último disco del músico colombiano. Para Sujatovich, que un músico al que admira lo convoque a compartir una canción representa uno de los reconocimientos más importantes de su carrera. “Cuando viene un colega que te invita y te dice ‘¿te sumás?’, es más grande que cualquier estatuilla”.

Desde 2018, publicó tres discos más: Cabildo y Juramento, La Dirección y Jet Love. El reconocimiento a su música fue creciendo con cada lanzamiento. Cabildo y Juramento le abrió las puertas de los Premios Gardel y los Latin Grammy, mientras que La Dirección obtuvo dos Gardel, incluido el de Mejor Álbum de Rock. Con Jet Love, su cuarto trabajo, llegó otro hito: en 2024 ganó el Latin Grammy a Mejor Canción Pop/Rock por “Cinco horas menos”, junto a Natalia Lafourcade.

Dice que su forma de componer cambió mucho con el tiempo, aunque hay algo que permanece: todavía se siente un principiante cuando escribe canciones. No sabe adónde va a ir ni qué quiere componer. Sin embargo, su éxito ha crecido de forma sostenida. “Cuando te empieza a ir bien y la gente canta tus canciones, quizás empezas a tener un poco más de interferencia con otras cosas, y hay que hacer un laburo para sacarla. Cuando estás empezando tenés otro tipo de intrusivos, más relacionados a querer que alguien te conozca, y eso a veces puede jugarte a favor o puede jugarte en contra”, sostiene.

La clave, de acuerdo con él, es mantener la curiosidad: ver videos de otros artistas y espectáculos, escuchar música, pero, por sobre todas las cosas, vivir experiencias. “El paso del tiempo te va dando cada vez más cosas para escribir”, dice.

No hay un disco en camino, pero no pierde la calma porque sabe que eventualmente llegará. En una industria en la que todos los días salen canciones, Sujatovich defiende la vigencia de su repertorio, algo que le da tranquilidad para tomarse su tiempo. “Apurarlo quizás es peor que tardarse un poco más”, concluye.