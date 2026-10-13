Shakira sorprendió con un mensaje a Antonio de la Rúa y citó a Jorge Drexler: “Hoy es un amigo del alma”

Shakira eligió el último concierto de su residencia en Madrid para dedicarle unas palabras especiales a Antonio de la Rúa, su expareja y una de las personas que la acompañaron durante esta etapa de su carrera. Incluso citó una letra de una famosa canción del uruguayo Jorge Drexler.

Ante más de 55.000 espectadores, la artista colombiana le agradeció por su apoyo durante la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour y por su participación en la creación de Macondo Park, el espacio diseñado para sus presentaciones en la capital española.

“Especialmente quiero darle las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha apoyado durante toda la gira”, expresó la cantante desde el escenario. Luego, destacó el trabajo que el empresario argentino realizó detrás de escena para concretar el proyecto: “Me ha ayudado muchísimo durante toda la gira y ha estado trabajando detrás de la creación y de todos los detalles de Macondo Park”.

La cantante profundizó en el vínculo que mantiene actualmente con De la Rúa y recordó cómo cambió su relación con el paso del tiempo. Para hacerlo, recurrió a una frase del cantautor uruguayo Jorge Drexler sobre las transformaciones de la vida.

“Y porque en la vida todo se transforma, como dice Drexler, quiero darle las gracias a este que un día fue mi compañero y hoy es un gran amigo, amigo del alma, Antonio de la Rúa. Antonio, gracias”, manifestó ante el público.

Shakira dándole las gracias a Antonio De La Rúa por ayudarla en la gira! pic.twitter.com/fomafP6yT3 — 𝑨𝒏𝒕𝒉𝒐 𝒔𝒉𝒂𝒌𝒊𝒇𝒂𝒏 🐺 (@shakiraxspain) October 13, 2026

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El reconocimiento tuvo lugar durante la despedida de una residencia de 13 conciertos en Madrid. Además de agradecerle a su expareja, Shakira dedicó unas palabras a quienes trabajaron para hacer realidad Macondo Park, ubicado en el recinto Iberdrola Music, en el distrito madrileño de Villaverde. En ese sentido, destacó la participación de 150 artistas que pasaron por el escenario y de más de 10.000 personas que formaron parte de la construcción y producción del espacio.

“Gracias Madrid y gracias España”, expresó también la colombiana, en agradecimiento al público que la acompañó durante las semanas de presentaciones.