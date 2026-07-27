Shakira llevará a Madrid una ciudad cultural para celebrar su gira con 12 conciertos

EFE

Una ciudad inspirada en el realismo mágico, con ocho pabellones dedicados a música, moda, gastronomía, literatura, arte y cine, cultura infantil y el universo artístico de Shakira: así será la compleja estructura que la colombiana construirá en Madrid para la residencia final de su actual gira.

El viernes pasado su equipo reveló más detalles en una rueda de prensa a unos dos meses del primer concierto, el 18 de setiembre, al que seguirán actuaciones los días 19, 20, 25, 26 y 27 de setiembre y 2, 3, 4, 10 y 11 de octubre.

Shakira. Foto: Flickr.

Se ha informado en la misma de que en total serán 12 conciertos los que ofrecerá, ya que se ha sumado una última fecha el 9 de octubre.

Que “España es latina” es el mensaje que la colombiana Shakira quiere transmitir con esta residencia, según dijo el presidente de Live Nation España, Pino Sagliocco, que destacó que este es “el proyecto más bonito” en el que ha trabajado nunca en cuanto “espacio de convivencia para hacernos a todos más empáticos”.

Con capacidad para 50.000 personas y una plaza central de encuentro llamado Macondo Plaza, el espacio estará abierto desde las 12 del mediodía hasta la medianoche, con el concierto central de Shakira entre las 20.30 y las 23.00.

Shakira. Foto: Wikimedia.

Cada pabellón de la exposición contará “con identidad propia”, por ejemplo su color, y una programación e invitados diferenciados durante las fechas de la residencia, todas curadas por Shakira “bajo la idea de que la Nación Latina no es un territorio geográfico: es una comunidad transnacional unida por el idioma, el ritmo, la creatividad, la resiliencia y la alegría”.