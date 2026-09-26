Por qué Shakira cambió los escenarios por el agua abierta y el deporte completo que hace con sus hijos

En base a La Nación - GDA

Shakira cambió los escenarios por el agua abierta. La cantante, que necesita mantenerse en buen estado físico debido a las exigencias de su profesión, ha contado en distintas oportunidades cuáles son los métodos que utiliza para entrenar. Entre ellos, el baile y el entrenamiento de fuerza son los pilares de su rutina. “Suelo comenzar el día con una sesión de fuerza de entre 30 y 45 minutos, y luego añado entre 15 y 30 minutos de cardio”, declaró tiempo atrás al medio Us Weekly.

Pero hay otra actividad que la artista incorpora a su día a día y que no es tan habitual: el wakeboard, un deporte acuático de deslizamiento en el que la persona se coloca sobre una tabla y es arrastrada por una lancha o por un sistema de cables.

“Si no hay olas se hacen”, escribió Shakira en una de las numerosas publicaciones en las que se la puede ver sobre la tabla. Además de encontrar en esta actividad una manera de ejercitarse y distenderse, la cantante comparte su afición con sus hijos, Sasha y Milan. Los tres aparecen sonrientes practicando wakeboard cuando se encuentran en su casa de Miami.

Shakira en el videoclip de "Dai Dai". Foto: Captura de X

Wakeboard: cómo es el deporte que practica Shakira para mantenerse en forma

Dinámico y exigente, el wakeboard es un deporte moderno que surgió de la combinación del esquí acuático, el snowboard y el surf. Para quienes disfrutan de la naturaleza, representa una alternativa recreativa que también demanda técnica, fuerza y resistencia física, explica Mauro Tropini, médico traumatólogo y jefe del servicio de columna del Hospital Universitario Fundación Favaloro.

En esta disciplina, el rider —como se denomina a quienes la practican— se desliza sobre el agua utilizando una tabla similar a la del snowboard, mientras es impulsado por una lancha o una cuerda. Durante el recorrido puede realizar saltos, giros y acrobacias, lo que suma un componente técnico y de adrenalina.

El equilibrio, la destreza y la fuerza son algunos de los elementos fundamentales de esta práctica. El wakeboard trabaja diferentes grupos musculares que deben mantenerse activos para conservar la estabilidad y reducir el riesgo de caídas.

Shakira volvió a girar por el mundo a siete años de la última vez; Uruguay no entró en su ruta. Foto: Juan Mabromata / AFP

Según Tropini, se trata de un ejercicio integral en el que es necesario combinar firmeza y resistencia. “Se ejercitan los brazos que permanecen estirados para sostener la soga, la zona del core, que es fundamental tenerla sólida para lograr estabilidad y las piernas, que están en posición de sentadilla”, señala el especialista.

Jorge González Guedes, preparador físico de la Federación Argentina de Esquí Náutico y Wakeboard, explica que durante la práctica la fuerza interviene en prácticamente todo el cuerpo para permitir que la persona se desplace, soporte el cable y pueda realizar diferentes trucos.

A esto se suma una característica que muchos aficionados destacan: la sensación de libertad asociada a la velocidad sobre el agua y al contacto directo con un entorno natural.

El wakeboard puede practicarse en ríos, lagunas y lagos y cuenta con distintas modalidades. “Cuando se usa la lancha el rider busca hacer trucos usando la estela. Pero con el cable, que puede ser lineal o circular, las pruebas se desarrollan en obstáculos y rampas flotantes que simulan ser un skate park”, describe Walter Disch, wakeboarder y fundador de Pampa Cable Park, el primer espacio del país en contar con un cable circular.

Beneficios del wakeboard

Tropini define al wakeboard como un deporte completo, con posibles beneficios tanto para el cuerpo como para el bienestar mental. Al mismo tiempo, advierte sobre la importancia de dominar la técnica, ya que una mala ejecución puede favorecer la aparición de lesiones. Entre las más frecuentes menciona problemas en la columna, la zona lumbar y la región cervical.

Entre los principales aportes físicos y mentales de esta disciplina se encuentran:



Tonifica los músculos: el wakeboard trabaja todo el cuerpo , ya que las distintas extremidades deben ejercer fuerza para conservar el equilibrio, sostenerse y realizar los movimientos sobre el agua. “Sobre todo se ejercitan las piernas, la zona media, los brazos y hombros”, aclara Tropini.

el , ya que las distintas extremidades deben ejercer fuerza para conservar el equilibrio, sostenerse y realizar los movimientos sobre el agua. “Sobre todo se ejercitan las piernas, la zona media, los brazos y hombros”, aclara Tropini. Fortalece el equilibrio y el core: aunque puede existir la idea de que se trata principalmente de una actividad para las piernas, el core cumple un papel central en la estabilidad. “El ‘core’ le da la estabilidad al resto del cuerpo; tenerlo sólido permitirá desenvolverse mejor”, sostiene el médico.

aunque puede existir la idea de que se trata principalmente de una actividad para las piernas, el en la estabilidad. “El ‘core’ le da la estabilidad al resto del cuerpo; tenerlo sólido permitirá desenvolverse mejor”, sostiene el médico. Exige fuerza y resistencia: mantener la postura, sostener la cuerda y realizar movimientos sobre la tabla requiere la participación coordinada de diferentes grupos musculares, además de capacidad de resistencia.

mantener la postura, sostener la cuerda y realizar movimientos sobre la tabla requiere la participación coordinada de diferentes grupos musculares, además de capacidad de resistencia. Puede favorecer el bienestar mental: el contacto con el agua y la naturaleza puede contribuir a generar una sensación de relajación. A su vez, la necesidad de concentrarse en los movimientos y en el equilibrio obliga a mantener la atención en una única actividad, lo que puede ayudar a dejar momentáneamente de lado las preocupaciones cotidianas.

Importante: aunque se trata de una actividad con beneficios físicos, el wakeboard también implica riesgos de lesiones, especialmente cuando se practica sin preparación o técnica adecuada. El aprendizaje progresivo y el uso de medidas de seguridad son fundamentales.