Casi 30 años después, Shakira recreó la foto que dio origen a uno de los memes más famosos de internet

La colombiana Shakira volvió a convertirse en tendencia en las redes sociales, aunque esta vez no fue por un nuevo lanzamiento ni por un concierto. La creadora de "Antología" recreó uno de los memes más recordados de su carrera: la fotografía que le tomaron en 1997 durante una de sus primeras entrevistas.

La artista se encuentra en su mejor momento. El año pasado terminó la gira Las mujeres ya no lloran que hizo historia en Uruguay al agotar dos fechas en el Estadio Centenario, y este año se presentó ante más de dos millones de personas en Río de Janeiro, hizo por tercera vez la canción oficial del Mundial 2026 y fue la artista central del espectáculo de medio tiempo en la final del mundo. Ahora compartió en sus redes sociales una nueva versión de aquella imagen que con el tiempo se volvió viral en internet.

En la fotografía actual, publicada en su cuenta de Instagram, aparece sentada frente a un escritorio moderno, junto a una impresora en funcionamiento. La escena contrasta con la imagen original, en la que posaba frente a una computadora de escritorio apagada durante una entrevista realizada en su casa poco después del éxito de Pies Descalzos.

Shakira recrea la foto que generó el meme. Foto: Instagram @shakira

Como guiño a la popularidad del meme, Shakira acompañó la publicación con el mensaje: "Me da la impresión de que ya he visto esto hace algún tiempo", una frase que rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios en redes sociales.

El origen del meme de Shakira

La fotografía original fue tomada en 1997 por el fotógrafo Óscar Berrocal para el diario El Heraldo de Barranquilla (Colombia). Con el paso de los años, la imagen comenzó a circular en internet y terminó convirtiéndose en uno de los memes más conocidos de la cantante, tanto por su expresión como por el antiguo equipo informático que aparecía en la escena.

Casi tres décadas después, fue la propia artista quien decidió recrearla, manteniendo una pose similar, pero actualizando el escenario con tecnología de hoy.

La publicación que en pocas horas superó los 800.000 Me Gusta en Instagram, también generó una rápida respuesta de sus seguidores, que compartieron comparaciones entre ambas imágenes y celebraron el guiño de la cantante a uno de los episodios más recordados de su presencia en las redes sociales.