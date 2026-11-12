Murió "Paolo, el rockero", icónico personaje televisivo de los noventa: su trágica historia de adicciones

Jorge Juan Montejo,, popularmente conocido como Paolo, el rockero, murió este miércoles a los 68 años en el Hospital Santamarina de Tandil, donde permanecía internado por un cuadro de pulmonía. Detrás del personaje que hizo reír a varias generaciones, atravesó una dura lucha contra la adicción a la cocaína que lo llevó a perderlo todo y permanecer internado en un hogar neuropsiquiátrico.

Su fallecimiento generó tristeza entre quienes crecieron viendo a uno de los personajes más recordados de la televisión argentina de los años ochenta y noventa.

Su popularidad comenzó en 1986, cuando llegó a Badía & Cía, el programa conducido por Juan Alberto Badía. Allí nació el personaje que lo acompañaría durante décadas, con su característica vincha, la melena larga, las remeras estampadas y latiguillos como “Uhhh... loco” y “¡Qué mala onda!”.

Luego llegaron sus participaciones en Videomatch, Peligro sin codificar y películas como Los bañeros más locos del mundo y Bañeros III, todopoderosos.

En los últimos años, el personaje que marcó su carrera se mantuvo presenet a través de las redes sociales, desde su cuenta de Instagram. E incluso se metió en la campaña electoral rochense en 2020, en defensa de los hippies.

Pero detrás del humor y la popularidad, Montejo atravesó una historia personal muy difícil. En una entrevista que concedió a La Nación en 2020, contó que su adicción a la cocaína comenzó después de una ruptura sentimental y que terminó afectando todos los aspectos de su vida. “Aquellos tiempos de oscuridad fueron un desastre, perdí mi trabajo y mis cuatro Harley Davidson”, recordó.

"Me había dejado una chica que amaba mucho y con la que salí desde 1988 hasta 1993. Me sentí mal, vi a unos chicos que estaban haciendo eso y probé. Un amigo me dijo: 'Jorge, mirá que esto te puede hacer perder todo', pero no le di bola", relató sobre el inicio de su adicción.

El consumo también derivó en problemas de salud mental y distintas internaciones en hogares neuropsiquiátricos, que comenzaron en 1999. En aquella conversación, el humorista explicó que había dejado de tomar parte de la medicación y había sufrido un episodio maníaco. También reconoció que la droga lo había llevado a tocar fondo.

Jorge Juan Montejo, conocido por todos por su personaje de "Paolo, el rockero"

“Lo que me llevó a perderlo todo fue la cocaína, así que aconsejo a los chicos que no se agarren de eso, es terrible”, expresó. En ese momento, aseguraba haber dejado el consumo en 2015 y se mostraba entusiasmado con la posibilidad de volver a los escenarios, mientras componía canciones y creaba nuevos personajes desde Tandil, acompañado por su familia.

En sus últimos años, continuó compartiendo videos humorísticos en redes sociales y manteniendo vivo al personaje que lo convirtió en un ícono popular. Su historia estuvo marcada por los contrastes: conoció la fama y el cariño del público, pero también atravesó algunos de los momentos más difíciles de su vida.