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    Murió "Paolo, el rockero", icónico personaje televisivo de los noventa: su trágica historia de adicciones

    Su nombre real era Jorge Juan Montejo y alcanzó la popularidad en la década del ochenta. Detrás de su personaje atravesó una dura lucha contra las adicciones y varias internaciones.

    El País
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    12/11/2026, 09:39
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    El comediante Jorge Juan Montejo caracterizado como Paolo, el rockero, el personaje que ideó en los ochenta.
    El comediante Jorge Juan Montejo caracterizado como Paolo, el rockero, el personaje que ideó en los ochenta.
    Foto: @paolo.el.rockero

    Jorge Juan Montejo,, popularmente conocido como Paolo, el rockero, murió este miércoles a los 68 años en el Hospital Santamarina de Tandil, donde permanecía internado por un cuadro de pulmonía. Detrás del personaje que hizo reír a varias generaciones, atravesó una dura lucha contra la adicción a la cocaína que lo llevó a perderlo todo y permanecer internado en un hogar neuropsiquiátrico.

    Su fallecimiento generó tristeza entre quienes crecieron viendo a uno de los personajes más recordados de la televisión argentina de los años ochenta y noventa.

    Su popularidad comenzó en 1986, cuando llegó a Badía & Cía, el programa conducido por Juan Alberto Badía. Allí nació el personaje que lo acompañaría durante décadas, con su característica vincha, la melena larga, las remeras estampadas y latiguillos como “Uhhh... loco” y “¡Qué mala onda!”.

    Luego llegaron sus participaciones en Videomatch, Peligro sin codificar y películas como Los bañeros más locos del mundo y Bañeros III, todopoderosos.

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    En los últimos años, el personaje que marcó su carrera se mantuvo presenet a través de las redes sociales, desde su cuenta de Instagram. E incluso se metió en la campaña electoral rochense en 2020, en defensa de los hippies.

    Pero detrás del humor y la popularidad, Montejo atravesó una historia personal muy difícil. En una entrevista que concedió a La Nación en 2020, contó que su adicción a la cocaína comenzó después de una ruptura sentimental y que terminó afectando todos los aspectos de su vida. “Aquellos tiempos de oscuridad fueron un desastre, perdí mi trabajo y mis cuatro Harley Davidson”, recordó.

    "Me había dejado una chica que amaba mucho y con la que salí desde 1988 hasta 1993. Me sentí mal, vi a unos chicos que estaban haciendo eso y probé. Un amigo me dijo: 'Jorge, mirá que esto te puede hacer perder todo', pero no le di bola", relató sobre el inicio de su adicción.

    El consumo también derivó en problemas de salud mental y distintas internaciones en hogares neuropsiquiátricos, que comenzaron en 1999. En aquella conversación, el humorista explicó que había dejado de tomar parte de la medicación y había sufrido un episodio maníaco. También reconoció que la droga lo había llevado a tocar fondo.

    Jorge Juan Montejo, conocido por todos por su personaje de "Paolo, el rockero"
    Jorge Juan Montejo, conocido por todos por su personaje de "Paolo, el rockero"

    “Lo que me llevó a perderlo todo fue la cocaína, así que aconsejo a los chicos que no se agarren de eso, es terrible”, expresó. En ese momento, aseguraba haber dejado el consumo en 2015 y se mostraba entusiasmado con la posibilidad de volver a los escenarios, mientras componía canciones y creaba nuevos personajes desde Tandil, acompañado por su familia.

    En sus últimos años, continuó compartiendo videos humorísticos en redes sociales y manteniendo vivo al personaje que lo convirtió en un ícono popular. Su historia estuvo marcada por los contrastes: conoció la fama y el cariño del público, pero también atravesó algunos de los momentos más difíciles de su vida.

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