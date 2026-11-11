Colo Gianarelli reveló por qué los dichos de Fernando Vilar lo afectaron a nivel personal y fue contundente

Eduardo "Colo" Gianarelli fue invitado a Bufete Sentimental (Dopamina) para hablar de la interna y la repercusión del fenómeno de Gran Hermano Uruguay (Canal 10), pero también repasó su doble vida profesional como profesor de Matemáticas y funcionario de Ceibal, además de su trabajo como conductor del reality.

La extensa entrevista también dejó una reflexión sobre la responsabilidad de quienes trabajan en los medios de comunicación, a raíz de las polémicas declaraciones de Fernando Vilar en Buscadores (Canal 5), que generaron un fuerte rechazo y derivaron incluso en una denuncia penal contra el periodista.

Consultado sobre el video que se viralizó con los dichos de Vilar acerca de las infancias trans, Gianarelli consideró que es necesario cuidar mucho la comunicación y también revisar las propias actitudes.

"Cuánto uno habla para adentro para poder cambiarlas. Evidentemente era algo que él tenía con él y hay algo que todavía queda cambiar", expresó.

Luego, el conductor confesó por qué las palabras del periodista lo habían afectado especialmente. "Me pegó bastante lo que dijo porque tengo algunas situaciones cercanas que han experimentado algo de lo que él decía y es muy difícil acompañarlos, porque no es que todo está bien cuando pasan esas situaciones. Nos queda mucho por acompañar: información, juntarse con gente", reflexionó.

En esa línea, agregó: "Hay que tener mucho cuidado. Después mirás en Argentina lo que pasa. Pensamos que todo está mejor y después...".

La controversia se originó días atrás, durante una entrevista a la médica y exintegrante de Cabildo Abierto Lorena Quintana en Buscadores. En ese intercambio, Vilar planteó qué haría si un niño de ocho años manifestara sentirse niña y lanzó una frase que generó un fuerte rechazo: "¿Qué hago? ¿Le pego un tiro y un problema menos?".

Luego, el periodista pidió disculpas públicamente y reconoció que sus palabras habían sido "ofensivas, violentas y discriminatorias".

Colo Gianarelli en "Gran Hermano: Uruguay", de Canal 10. Foto: Estefanía Leal.

Durante la nota en Bufete Sentimental, Gianarelli también se refirió a la responsabilidad que implica tener un micrófono y sostuvo que, aunque alguien no esté formado en determinados temas, debe reconocerlo, pedir ayuda o directamente evitar intervenir cuando se trata de asuntos particularmente sensibles.

"A veces tomamos algunas cosas con mucha liviandad, como fue el caso de este periodista, que estoy convencido de que está totalmente arrepentido. Pero a veces no alcanzan los pedidos de disculpas", concluyó.