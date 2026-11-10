¿Quién se fue de "Gran Hermano Uruguay"? Una filosa participante fue eliminada con una enorme diferencia de votos

En la gala de Gran Hermano Uruguay de este lunes, Eduardo "Colo" Gianarelli anunció que Agustina Zerbino se convertía en la nueva eliminada del programa. La participante debió abandonar la casa tras recibir el 80,31% de los votos negativos del público, frente al 19,63% que obtuvo Tai Dudok, su compañera en la placa.

El mano a mano había quedado definido el domingo, cuando Bruno Acevedo logró salir de placa al ser el participante que recibió menos votos en contra del público. A esa instancia se había llegado luego de que, el jueves, Fabricio Bianchessi, líder de la semana, decidiera salvar a Gustavo Fernández de la nominación.

¡EL SUPREMO HABLÓ! 🚨 Agustina se convierte en la nueva eliminada de Gran Hermano Uruguay y debe abandonar la casa más famosa 💔 #GranHermanoUY https://t.co/J3UAKGAKYk — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) November 10, 2026

El resultado provocó distintas reacciones dentro de la casa, pero una de las más fuertes fue la de Jazmín Esquivel. La participante no pudo contener el llanto y se desmoronó por completo al enterarse de la salida de Agustina, con quien había construido un vínculo cercano durante la convivencia.

Antes de que cruzara la puerta, Gran Hermano le dedicó unas palabras de despedida: "Es momento de partir y abandonar esta casa. Quiero desearte lo mejor, sé que afuera te espera una hermosa vida y espero que sepas disfrutarla. Hasta muy pronto".

Ya fuera del reality, Agustina fue recibida por Eliana Dide, quien le preguntó por las sensaciones que le había despertado el resultado. "Muchas emociones y sorpresa. Pensé que me quedaba, pero siempre entendí que había que bajar a tierra y que cualquier cosa podía pasar. Igualmente estoy feliz porque sé que me esperan un montón de cosas afuera", respondió con optimismo.

Consultada sobre cómo cree que quedará Jazmín tras su partida, Agustina manifestó su confianza en la contención que va a recibir dentro de la casa. "Tiene mucho apoyo en Guille (Suárez) y hay mucha gente que la quiere ahí adentro", comentó.

"Gran Hermano Uruguay". Foto: Estefanía Leal

También hizo un balance de su experiencia en el programa y destacó la posibilidad de haber participado sin dejar de lado su personalidad. "Tengo la tranquilidad de haberme ido siendo yo", expresó.

Sobre el mano a mano con Tai, la eliminada reconoció que era el enfrentamiento que buscaba. "Era el que quería, si me tenía que sacar alguien que fuera Tai", aseguró.

Por último, Dide le preguntó por su próximo casamiento y si invitará a alguno de sus compañeros del reality. Agustina aclaró que todavía falta para la celebración, prevista para 2028, aunque dejó en claro que algunos vínculos continuarán fuera de la casa. "Hay caras que voy a seguir viendo. A Fabricio lo quiero mucho", concluyó.

Con la salida de Agustina, quedan nueve hombres y apenas cuatro mujeres en competencia en Gran Hermano Uruguay: Gustavo Fernández, Jazmín Esquivel, Jessica Martínez, Tai Dudok, Bruno Acevedo, Bruno Reyes, Matías Calimares, Melanie Porta, Juan Martín Santana, Esteban Álvarez, Facundo Fernández, Fabricio Bianchessi y Guillermo Suárez.