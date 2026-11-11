La felicidad de una periodista televisiva al anunciar que será mamá: "Lo que es para vos te encuentra"

Carolina Domínguez atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. La periodista y exconductora de Telenoche (Canal 4) y Subrayado mediodía (Canal 10) anunció que será mamá por primera vez a los 40 años. Lo hizo a través de un emotivo video que compartió en su cuenta de Instagram y que rápido se llenó de felicitaciones.

"Lo que es para vos te encuentra", escribió como pie de la publicación, en la que recopiló distintas imágenes de estos primeros meses de embarazo. El registro comienza con la prueba que confirmó la noticia y muestra también la primera ropita que compró para el bebé que viene en camino.

A lo largo del video se la puede ver caminando por las calles de Madrid con su pancita, emocionada durante una ecografía y compartiendo distintos momentos con sus padres, familiares y amigos. Una serie de postales que reflejan la alegría con la que vive esta nueva etapa.

La publicación despertó una catarata de mensajes llenos de cariño, muchos de ellos de colegas y amigas del medio. Patricia Wolf le envió sus felicitaciones, mientras que Yisela Moreira le escribió: "Qué linda noticia, Caro. Y qué bella estás. Te sienta muy bien ser mamá".

"Tu cara de felicidad lo dice todo. Es un viaje de ida hermoso", comentó Iliana Da Silva. Domínguez le respondió: "Difícil disimular semejante alegría".

Uno de los intercambios más emotivos fue el que protagonizó con su amiga Lucía Brocal, actual conductora de Telemundo (Canal 12) y Doble Click (Del Sol). "Te esperamos con todo el amor del mundo", le escribió la periodista. "Preparate tía, se viene", contestó la futura mamá.

Brocal redobló la apuesta con un tierno mensaje: "Esta tía está mega preparada para malcriarlo y enloquecerlo, como hiciste con Pipe hace 14 años". En su comentario, además, utilizó el masculino para referirse al bebé, aunque Domínguez no dio detalles sobre el sexo ni compartió más información sobre el embarazo.

Giannina Silva, Victoria Rodríguez, Ana Inés Martínez, Noelia Etcheverry, Patricia Madrid, Fernanda "Peke" Sander, Soledad Ortega, Ximena Torres, Viviana Ruggiero, Eugenia "Tuque" García, Lorena Bomio, Jimena Sabaris, Sofía Rodríguez, María Noel Riccetto y Adriana Da Silva fueron otras de las figuras que celebraron la noticia.

Carolina Domínguez junto a sus padres, y mostrando la ecografía de su primer hijo. Foto: @carodominguezuy

El presente de Carolina Domínguez en España

Domínguez es una de las informativistas uruguayas más recordadas. Llegó a conducir la edición central de Telenoche, y luego estuvo al frente de Subrayado mediodía. En 2019 se instaló en España con el objetivo inicial de cursar una maestría, pero aquella experiencia terminó convirtiéndose en un proyecto de vida.

Durante seis años trabajó en televisión en el país europeo, incluso en la señal La Sexta. Inquieta y siempre amiga de asumir nuevos desafíos, decidió dar un giro profesional y apostar por el mundo empresarial.

En una entrevista con Sábado Show a fines de 2024, había contado que esa transición le despertaba tanto curiosidad como desafíos. Más adelante, en diciembre de 2025, Forbes Uruguay destacó su recorrido al frente de Tu Empresa en Medios (TEEM), su propia agencia de comunicación, desde la que asesora a startups, emprendedores y compañías que buscan ganar visibilidad en los medios.

Para entonces, la empresa ya había trabajado con más de 80 clientes y Domínguez proyectaba ampliar su actividad hacia Uruguay y otros mercados de Latinoamérica.

Además de su emprendimiento, Domínguez realiza salidas en el programa radial Doble Click, donde se desempeña como corresponsal y cuenta las principales novedades desde España, país en el que vive desde 2019.

Mientras continúa desarrollando sus facetas profesionales, ahora la periodista y comunicadora tiene por delante un desafío muy diferente y esperado: convertirse en mamá por primera vez.