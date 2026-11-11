Imanol Sibes: dejó la oficina, conquistó el Carnaval y ahora despide su unipersonal “Contador de historias”

En el living de su casa, en Malvín, Imanol Sibes tiene recuerdos de distintas ciudades y países que cuentan una parte importante de su historia. Son postales de un viaje de siete meses que hizo cuando estudiaba Ciencias Económicas y que todavía recuerda como una experiencia capaz de cambiarle la cabeza a cualquiera.

Hay algo de ese espíritu viajero que parece acompañarlo hasta ahora: la curiosidad, las ganas de probar caminos distintos y cierta capacidad para asombrarse con lo que sucede.

Sibes tiene 36 años y una trayectoria que, vista desde afuera, parece una sucesión de buenas noticias. En 2025 y 2026, la murga Doña Bastarda obtuvo el primer premio del Concurso Oficial de Carnaval y él fue distinguido como figura máxima. También participó en propuestas teatrales, fue nominado al Premio Florencio por Celebrar: la murga en Filarmónica y este año compartió escenario con Pinocho Routin y Paola Bianco en el espectáculo infantil A ver si te la sabés.

A esa actividad se sumó esta semana un nuevo desafío: desde ayer es uno de los conductores de la Prueba de Admisión del Concurso Oficial, que se transmite por TV Ciudad. Una experiencia distinta para alguien acostumbrado a actuar frente al público de los tablados, pero que sigue encontrando en cada oportunidad un motivo para probar algo nuevo.

Mientras se prepara para una nueva temporada de Carnaval, Sibes también se despide de Contador de historias, el espectáculo autobiográfico con el que cuenta, entre humor, personajes y situaciones reconocibles, el momento en que su vida empezó a tomar un rumbo diferente.

La última función será este viernes en Undermovie. Se trata de una obra dirigida por Pinocho Routin que tiene mucho de su propia historia: la oficina, los clientes, las ocurrencias que aparecían en medio de la jornada laboral y la decisión de dejar atrás una profesión segura para apostar por aquello que realmente lo hacía feliz.

Imanol Sibes en "Contador de historias". Foto: Mauro Cardozo.

—¿Qué balance hacés de la respuesta del público de Contador de historias?

—Iba a ser una función, y el viernes es la quinta y última. La primera era un miércoles y pensaba: “No va a ir nadie a ver esto”. La anunciamos, se vendió muy rápido y nos dijeron de sumar otra. Después agregamos otras dos y se agotaron. Y eso me sigue llamando la atención. Para mí, si era una función, iba a ser la persona más feliz del mundo. Ahora son cinco y si hubieran sido doce, tendría la misma felicidad. Tengo una alegría tremenda. Llego a cada función con ganas de darlo todo para el público. Que salga el mejor chiste, que el momento con la guitarra sea el mejor, el del teclado también, y si el público tira un comentario, lo pueda devolver.

—En la obra recuperás algunos de los personajes del carnaval. ¿Por qué?

—Porque Carnaval se termina y al año siguiente estás obligado a cambiar, a hacer otra historia, otro concepto. No puedo volver a hacer a Artigas o al Vecino. Entonces, en la obra aparecen un ratito algunos personajes, porque en Carnaval no los van a volver a ver. Son personajes que me dieron mucho.

—También sumás nuevos desafíos, como conducir la Prueba de Admisión. ¿Cómo te llevás con esa exposición desde otro lugar?

—Es algo nuevo. Más allá de salir en televisión por la murga, no había hecho algo así. Estoy viendo si genero un personaje para esto nuevo que conduzco junto a Florencia Infante, Diego Waisrub y Jimena Vázquez.

—Después del viaje de Ciencias Económicas, ¿ya sentías que la oficina no era el lugar donde querías estar?

—Mi arreglo con el estudio era: me voy, te esperamos y nos vemos. Y uno piensa: “¡Pa, qué demás, cómo me quieren, cómo me valoran en mi laburo!”. Volví y seguí trabajando, pero ya al año siguiente tenía un montón de propuestas para hacer teatro y no las podía agarrar porque recién había vuelto. Tenía que ponerme al día. Y estaba esa mentalidad de “yo estudié para trabajar de esto, me recibí de esto, tengo que laburar de esto”. Además, ahí tenía todo para crecer, para seguir agarrando responsabilidades. Tuve muchas oportunidades en el estudio, estaba muy bien, estaba cómodo. Pero empecé a sentir que me faltaba todo lo otro.

—¿Qué era eso?

—Me estaba necesitando ver qué podía pasar durante el año. La murga Doña Bastarda después empezó a tener giras, había otras cosas. Teatro yo había dicho que no, después me llegó la propuesta de Celebrar, que la agarré y fue un proceso impresionante. Lo mismo que la nominación al Florencio. Era una cosa atrás de la otra. Y llega un punto en el que dije: “Bueno, yo no estoy siendo feliz en el laburo”.

Imanol Sibes en "Contador de historias". Foto: Mauro Cardozo.

—¿Ya estabas más pendiente de lo que pasaba en el escenario que la rutina en la oficina?

—¡Totalmente! Yo estaba en el laburo, pero en mi cabeza estaba escribiendo personajes, ensayando, pensando chistes. Los probaba en la oficina. Venían clientes que no tenían ni idea de Carnaval y otros que sí, entonces era todo muy distinto. En realidad, lo que más disfrutaba de la oficina era esa cuestión más teatral, de personajes. Por eso después terminé haciendo esta obra contando eso. Tal cliente es una referencia, tal situación que me pasó con una silla es una referencia a mi oficina. Hay muchas vivencias que a mí me generaban gracia.

—¿Sentiste que todas esas oportunidades eran señales para animarte a dar el salto?

—Sí, fueron muchos empujones a tirarse al agua y ver qué pasa. Capaz que fue casualidad y suerte. Pero viene saliendo lindo.

—La Bastarda también tuvo un año muy movilizador con la muerte de Agustín.

—Terminamos Carnaval en marzo, con todo el final que fue muy movilizador. En un momento no sabíamos realmente si queríamos seguir. La murga pudo volver a disfrutar en algunos tablados y en la ronda de ganadores, cuando ya había terminado el concurso y era como un cierre. Después nos llegaron posibilidades de hacer toques los fines de semana. Estuvimos un par de semanas en las que dijimos: “Capaz que tenemos que cerrar”. Pero pasó algo a nivel colectivo: nos queríamos seguir viendo. Nos juntábamos a hacer asados, a jugar al fútbol. Era juntarse por juntarse. En abril, mayo y junio, empezamos a tener toques todos los fines de semana. Recorrimos un montón de ciudades del interior.

—Y después llegó el espectáculo en el Antel Arena, con invitados y una convocatoria enorme.

—Fue como una frutillita que vino después. Para nosotros estuvo de más porque nos enfrentamos a hacer un espectáculo que, si bien tenía cosas de 2025 y de 2026, era una historia nueva. Había piezas audiovisuales que enganchaban todo y cerramos con invitados. Eso también está bueno: significa que hay pila de gente que nos quiere, más allá de que sean de Murga o de Carnaval o no. Me acuerdo de que con Mariel ensayamos dos o tres veces. Y Luana estaba con fiebre, así que no sabíamos si iba a venir, y subió igual. Fue impresionante. Fue un momento de mucha felicidad para la murga. Nos sirvió para cerrar, ser conscientes de todo lo que está pasando, valorarlo, agradecerlo y empezar a pensar en 2027.

—Y a todo esto, ¿la murga ya está trabajando en el próximo Carnaval?

—Sí. Se arrancó a ensayar la semana pasada. Tenemos el concepto, el espectáculo, pero todavía no tenemos muy clara la historia. Estamos en ese proceso de tirar ideas, pensar personajes. Hay varias posibilidades, varios caminos. Nos gusta el concepto del mal y del bien, de ser malo, de hacer maldades, de tener poder siendo malo. Nos parece interesante, pero queremos que haya varias capas en el espectáculo. Todavía no sabemos por qué camino vamos a ir.

—Como antesala, en diciembre tienen un espectáculo con Queso Magro.

—Sí. Por lo general apuntamos a llegar a ese momento con, por lo menos, la mitad del espectáculo o una idea bastante avanzada. Es una sala grande y te permite testear cosas para Carnaval. Así tenés una zanahoria para alcanzar.