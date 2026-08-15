Doña Bastarda llega al Antel Arena: la murga cierra el bicampeonato y confirma presencia en el Carnaval 2027

Hay carnavales que terminan cuando se apagan las luces de la última etapa del concurso oficial. Y hay otros que se resisten a terminar. Para Doña Bastarda, el Carnaval 2026 todavía tiene una última parada: el martes, la murga llevará al Antel Arena un espectáculo que funcionará como despedida de un ciclo marcado por el bicampeonato y como una forma de celebrar lo que consiguió en esos dos años.

La elección del escenario no es menor. Doña Bastarda es una murga relativamente joven que en poco tiempo construyó una hinchada, ganó dos carnavales consecutivos y empezó a ocupar un lugar cada vez más visible fuera del circuito tradicional. El show en el Antel Arena, titulado La fiesta de Artigas y con entradas por Tickantel (quedan muy pocas), aparece como una síntesis de ese recorrido y una oportunidad que no habría existido sin esos dos primeros premios.

Para Emiliano Tuala, libretista y parte de la dirección artística de la murga junto a Imanol Sibes y Camilo Abellá López, llegar hasta ahí también tiene algo de excepcional. La murga recibió invitaciones para distintos espectáculos y giras durante estos años, pero muchas veces resultó difícil concretarlas porque sus integrantes tienen trabajos, responsabilidades familiares, y otras actividades por fuera del carnaval. El Antel Arena permite concentrar todo en una noche y cerrar una etapa que comenzó en el Teatro de Verano y terminó con dos campeonatos.

Murga Doña Bastarda. Foto: Mauro Cardozo.

El espectáculo no será simplemente una repetición de los dos carnavales ganadores. La selección de materiales incluirá momentos de La mala (2025) y Patria o tumba (2026), pero también material nuevo. Entre esas novedades habrá piezas audiovisuales que el equipo está terminando, y un segmento especialmente pensado para “El Prócer”, uno de los personajes más comentados del pasado Concurso Oficial, que tendrá su propia orquesta en vivo para interpretar música tropical dedicada a su prima. Lo que inicialmente era un minuto terminó creciendo hasta ocupar unos 15 minutos en el show.

La noche buscará combinar aquello que el público reconoce de Doña Bastarda con algo que solo puede ocurrir en un espectáculo pensado fuera del concurso: más libertad, fiesta y sorpresa. Habrá humor, canto y contenido social, pero también baile e invitados que serán revelados durante la función. Después, Tuala y el resto de la murga ya tienen claro que habrá poco tiempo para descansar: Doña Bastarda volverá al Carnaval 2027 buscando sostener su identidad sin repetirse.

Sobre el presente y el futuro de la murga campeona, Emiliano Tuala charló con El País.

—¿Qué cambia cuando una murga deja de pensar en el concurso y prepara un espectáculo para un público que va exclusivamente a verla?

—Creo que tenés la responsabilidad siempre desde lo técnico: la puesta en escena tiene que estar bien, el canto y el vestuario también tienen que estar bien. Pero salís de la competencia y eso te saca una mochila. Cuando vas a ofrecer un espectáculo en el que no estás compitiendo con nadie, en todo caso con tus propias ganas, es más liberador. Lo imagino como más disfrutable para el propio artista y creo que el público eso lo va a ver.

—¿Y cómo conviven dentro de la murga esa llegada a públicos jóvenes con una tradición más clásica del Concurso oficial?

—Nunca hice murga joven ni escribí para una murga joven. Pero buena parte de la murga viene de murga joven. Y hay otros, me incluyo, que somos más de murgas clásicas. Yo soy hincha de Araca la Cana. En Doña Bastarda, si mirás nuestros espectáculos, hay una extraña mezcla de frescura y novedad, y formatos nuevos, pero también muchas cosas clásicas en nuestras cuartetas, en nuestra forma de bajar línea cuando la murga quiere hablar en serio. Somos una mixtura rara de viejo y nuevo.

Murga Doña Bastarda. Foto: Mauro Cardozo.

—¿Cómo funciona el trabajo entre Imanol, Camilo y vos?

—Tenemos una forma de trabajo muy fluida y con mucha confianza. En general, cuando le damos para adelante a algo es porque ya los tres estamos convencidos, y rara vez retrocedemos. No tenemos grandes discusiones respecto a los contenidos. Si estoy hablando con Imanol, le tiro una mecha y le digo “probala”, él la prueba. Y sé que lo que haga está bien porque el que está arriba del escenario es él. Camilo dice: “A mí me gustaría esta música porque yo la imagino así”, y yo escribo con esa música porque confío en que, si Camilo la visualizó, no le va a errar. Esto es como un barco: el timón no puede estar en disputa permanentemente porque te enloquecés. Tiene que haber confianza. Nosotros confiamos mucho en el rol que ocupa cada uno.

—¿Qué lugar ocupa la realidad en lo que escribís para la murga?

—Creo que el arte en general tiene un doble desafío. El arte refleja la realidad e imagina lo que no existe, y en ese sentido creo que la murga hace un poco eso. Si mirás nuestros últimos espectáculos, reflejamos lo que creemos que es una realidad, o una parte, desde nuestra óptica. La gente en situación de calle, qué es la patria. Y después terminamos diciendo: “Esto así no puede seguir, tiene que haber algo nuevo”. Nosotros no somos políticos, no aplicamos ni concebimos políticas públicas. Tenemos un lugar de narración, de denuncia y de imaginar que otro mundo es posible, otra realidad, otro país es posible. Si la murga se queda solo en la crítica, es pura queja, pura indignación. En algún momento tiene que pensar algo más. Pero ese pensar también tiene un límite porque nosotros no gobernamos. La murga denuncia lo que hay y sueña lo que le gustaría que hubiera. Después, en todo caso, son otros los que tienen que venir a recoger el guante.

—¿Qué conversaciones están teniendo puertas adentro para el Carnaval 2027?

—Lo que no nos gusta es repetirnos. Si te puedo decir una consigna es que Doña Bastarda no se va a repetir para el Carnaval 2027. La idea es mantener la misma línea estética y discursiva, pero no repetirnos, sino que sea algo que la gente no espera. Eso lo tenemos como consigna.

Murga Doña Bastarda. Foto: Mauro Cardozo.

—¿Entonces la murga vuelve al próximo carnaval?

—Por supuesto. Nuestra idea es tomarnos apenas unos días, ni bien salgamos del Antel Arena, para comenzar a pensar el espectáculo del 2027. Hay una idea sobrevolando, pero hasta el momento es solamente eso, y vamos a ver si la aterrizamos para ya empezar a escribir, porque entre setiembre y octubre se arranca el proceso.

