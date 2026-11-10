Karina Vignola reveló que atravesó una etapa de alcoholismo y habló de su momento más oscuro

Karina Vignola habló a corazón abierto sobre salud mental y reveló que padeció alcoholismo en una etapa de su vida, durante una entrevista en La otra cara. En este íntimo mano a mano con Lourdes Ferro, también se refirió a los últimos días de vida de Gaspar Valverde, su expareja y padre de sus dos hijas, y expresó que su pérdida sigue siendo muy dolorosa para la familia.

Al abordar su faceta como DJ, la conductora le preguntó cómo concilia el trabajo nocturno con la maternidad y qué observa hoy en los boliches desde su lugar de madre de jóvenes. Karina contó que conversa mucho sobre el tema con sus hijas porque ve que actualmente hay mucho más descontrol y sustancias a la orden del día.

A partir de esa charla, reconoció que ella también había formado parte del grupo de adolescentes que salía de noche y se divertía, pero que en aquella época nunca había visto a nadie consumir cocaína o drogas sintéticas. Incluso, recordó que a quien fumaba marihuana se lo miraba de otra manera.

La actriz y comunicadora opinó que hoy todo está un poco "desmadrado" y "naturalizado" en relación con el consumo, aunque aclaró que no lo decía con ánimo de juzgar, ya que ella también sale y toma alcohol. Sin embargo, hizo una salvedad: "No lo hago desmedido porque ya tuve mi época oscura y no quiero nunca más volver a eso. Pero me gusta y voy a un asado y me tomo un vino".

Lourdes Ferro quiso saber a qué se refería cuando hablaba de su época oscura. Entonces, Karina contó que durante años tuvo una depresión no diagnosticada ni atendida, porque estaba en un estado de negación que no le permitía salir adelante.

"La depresión llevaba a salir de la tristeza a través del alcohol. Entonces tuve una etapa de alcoholismo que no era 24/7, porque hay diferentes categorías en el alcohol. Yo estaría en fase tres, ponele", confesó.

Lourdes comentó que desconocía el tema de las categorías y Karina explicó cómo las entendía: "Está el alcohólico social, después vienen las diferentes categorías. El último es el que toma 24/7, se levanta tomando y se acuesta tomando".

Agradeció no haber llegado nunca a esa última etapa y destacó que, durante ese período, siempre logró ser funcional: "Por suerte, siempre trabajé, llevé a mis hijas y cumplí con todas las responsabilidades", agregó.

Lourdes Ferro entrevistó a Karina Vignla en el streaming. Foto: captura de pantalla de YouTube

La conductora le preguntó si se había dado cuenta sola de la adicción o si alguien había tenido que advertirle que iba por mal camino. Karina contó que, aunque recibía advertencias, su manera de manifestar la depresión era hacia adentro. "Siempre me mostré bien para los demás: contenta, trabajadora, buena mamá", dijo.

Confesó que llegar al diagnóstico fue difícil porque lo que le pasaba no era tan evidente y que nunca pidió ayuda, hasta que atravesó un intento de autoeliminación. "Me salvé de asco y cuando desperté en el CTI lo primero que agradecí fue estar viva", expresó.

Y agregó: "Cuando uno tiene un intento y la vida le da otra oportunidad, es muy importante saber qué siente esa persona. Si se quiere volver a ir, o qué suerte que estoy viva y ahí te agarrás de la vida, y empezás a hacer tratamientos y a querer vivir".

También contó lo difícil que fue atravesar ese período en estado de negación, poniéndose "la careta" y haciendo un "esfuerzo sobrehumano". "Cada vez que pienso las cosas que hacía y veo, porque algunas están en las redes porque yo trabajaba en televisión, decía: '¿Quién se iba a dar cuenta?'", manifestó.

Si bien su entorno cercano podía advertir la situación que atravesaba, ella tampoco se dejaba ayudar. Cuando empezó a sanar y comprendió que podía tender una mano a otras personas a través de su testimonio, comenzó a militar por una ley de salud mental que trabaje este tema desde las escuelas.

Karina confesó que, apenas despertó en el CTI, sintió mucha vergüenza y quiso tapar lo sucedido. En ese momento todavía estaba en pareja con Gaspar Valverde y ni siquiera les habían contado a sus hijas lo que había pasado. Si bien reconoció que él no tenía las herramientas para acompañarla en esa situación, recurrieron a psiquiatras y psicólogos que los fueron guiando.

"Me daba vergüenza y mucha culpa. Los primeros meses fueron horribles. Pero estaba con medicación y contenida. Tuve el apoyo de Gaspar y mi familia, a quienes les enseñaron, porque lo primero fue putearme, cómo va a hacer esto: tus hijas, Gaspar, el trabajo. Desde el amor lo hacen, pero esa no es la forma", se sinceró.

Reconoció que lo que faltaba era educación y que todos aprendieron sobre la marcha: "Yo, a salir adelante, a no avergonzarme, y los demás, a sostenerme, pero no desde el castigo, sino desde el amor y el acompañamiento. Fue difícil y no fue de un día para el otro", dijo.

Al cierre de la entrevista, confesó que su mayor miedo no es morirse, sino volver a caer. "El sufrimiento y la tristeza. La mirada no es la misma. La tristeza se transmite en los movimientos, en la manera de hablar, en el tono", dijo sobre las señales que hoy reconoce en alguien que atraviesa una depresión.