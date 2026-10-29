Karina Vignola reveló qué famosa uruguaya la ayudó cuando se quedó sin trabajo y tuvo que reinventarse

En una charla distendida y abierta, Karina Vignola compartió anécdotas y repasó los principales hitos de su carrera y su vida personal durante su visita a Marca Registrada (Ola Stream). Desde sus comienzos en la televisión uruguaya junto a Omar Gutiérrez hasta la ingeniosa estrategia con la que logró entrar a Fox Sports en Argentina, la comunicadora, DJ e influencer recorrió una trayectoria marcada por la capacidad de reinventarse.

También brindó un conmovedor testimonio sobre salud mental y cómo logró salir adelante tras tocar fondo, enfocando toda su energía en sus hijas.

Vignola celebró su regreso a la televisión nacional como una de las capitanas de Poné Play, el ciclo que conduce Pablo Fabregat por La Tele. “Me dio una nueva oportunidad la televisión cuando ya pensé que no, porque hay toda una renovación de gente muy talentosa y muy linda, programas nuevos. Me llega esta oportunidad de volver un ratito, dure lo que dure, y lo estoy disfrutando muchísimo”, expresó.

Durante la charla, explicó cómo convirtió sus redes sociales en su principal empresa y fuente de ingresos. Fue entonces cuando sorprendió al revelar que una famosa comunicadora uruguaya tuvo un papel importante en ese proceso.

Vignola destacó el tiempo, el trabajo de producción y la edición que requiere generar contenido atractivo para seguir creciendo en seguidores, reproducciones e interacciones. También contó que a veces se queda “más corta de ideas” y que necesita seguir creando contenido para mantener el movimiento de sus cuentas. Cuando "las luces no se le prenden", sus hijas adolescentes la ayudan mucho. “Ellas entendieron que con ese laburo vivimos las tres”, se sinceró.

Hoy, las redes son su principal fuente de ingresos, y por eso, lo cuida especialmente. Acumula 126.000 seguidores, una cifra importante en Uruguay, y destacó que el crecimiento se dio de forma orgánica, incluso cuando no estaba presente en los medios masivos. “Fue a remo”, resumió.

Consultada sobre cuándo se dio cuenta de que sus redes se habían convertido en una marca, respondió que fue “a los ponchazos”, después de quedarse sin distintos empleos y comprobar que los ingresos digitales seguían creciendo.

“Yo capto y reacciono rápido. Muy difícil que me veas tirada en el piso. Me la veo venir y me reinvento, como ahora lo de ser DJ”, comentó.

Andy Vila presenta "Inteligencia Artificial" el próximo miércoles en el Teatro la Candela. @DANIEL AYALA

En ese camino, también buscó apoyo en amigas comunicadoras que ya tenían experiencia y buenos resultados. Entre ellas destacó especialmente a Andy Vila, a quien definió como una persona enormemente generosa.

“Un día la llamo y le digo: ‘Me está pasando esto, estoy creciendo, estoy medio desorientada, pero necesito que siga creciendo porque hoy es mi ingreso’. Ella me contó qué hacía, me pasó unos piques y fue una compañera muy querida y generosa. Me compartió un montón de experiencia y sabiduría que ella ya venía acumulando”, relató.

Y concluyó: “Me abrió los ojos en mil cosas, me enseñó y ahí arranqué y nunca paré”.