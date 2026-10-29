"En la cola": el nuevo furcio de Alberto Fernández al recomendar una película de Natalia Oreiro

El expresidente argentino Alberto Fernández protagonizó un nuevo furcio al recomendar películas argentinas en el programa de streaming TMAP (Todo marcha acorde a Perón), del canal Sinestesia TV. El dirigente quiso mencionar una película de Natalia Oreiro, pero terminó cambiándole el título por uno insólito.

Todo comenzó cuando le preguntaron qué película del cine argentino recomendaría. Fernández mencionó enseguida Parque Lezama, de Juan José Campanella, y elogió a sus protagonistas. "Es extraordinaria. Dos de los mejores actores argentinos, Eduardo Blanco y Luis Brandoni, que ya no está", comentó en referencia a los dos intérpretes, que encarnan a hombres que entablan una amistad en un banco de una plaza.

"ESTABA CANSADO DE LA PRODUCCION DE SANDRA" @TMAPenvivo https://t.co/bmN9rmqWxi — Agrietados (@AgrietadosXD) October 29, 2026

Pero al intentar recomendar una segunda película, el expresidente se enredó al recordar el título. "¿Sabés cuál es linda? La de Natalia Oreiro que tiene el hijo preso. ¿En la cola se llama?", preguntó.

La película a la que quiso referirse es La mujer de la fila, el drama dirigido por Benjamín Ávila y protagonizado por Natalia Oreiro. La historia sigue a Andrea, una mujer cuya vida cambia cuando su hijo es encarcelado. Al comenzar a visitarlo, debe enfrentarse a la burocracia del sistema penitenciario y a sus propios prejuicios, mientras conoce a otras mujeres que esperan en la fila para ingresar a la cárcel y encuentra en ellas una red de apoyo. El filme está inspirado en la historia real de Andrea Casamento, activista y fundadora de una organización que acompaña a familiares de personas detenidas.

De "La Garganta Poderosa" a "Garganta Profunda"

No es la primera vez que una confusión verbal de Fernández se presta para interpretaciones picarescas. En junio de 2022, cuando todavía era presidente de Argentina, cometió otro recordado furcio durante el lanzamiento del III Foro Mundial de Derechos Humanos, en la Casa Rosada.

En aquella oportunidad, quiso saludar a Ignacio Levy, referente de la revista barrial La Garganta Poderosa, pero se refirió a la publicación como Garganta Profunda, título de una famosa película pornográfica de 1972. "Ahí veo al compañero de Garganta profunda", dijo ante el auditorio. Al advertir el error, intentó corregirse: "Profunda no. Poderosa, pero profunda también", agregó entre risas, en una frase que multiplicó las repercusiones del episodio.

Alberto Fernández. Foto: AFP

El antecedente del audio con Fabiola Yáñez

La pregunta sobre el cine argentino en TMAP fue formulada a raíz del audio viral de una discusión entre Fernández y su entonces pareja, Fabiola Yáñez, difundido en septiembre de 2024. El material pasó a formar parte de la investigación judicial por la denuncia de violencia de género presentada por la ex primera dama.

En la grabación, el expresidente se quejaba de la producción cinematográfica nacional con insultos y expresiones despectivas. "¿Y cuando quiero ver una película argentina no se puede ver porque son todas una mierda?", decía durante la discusión, en un fragmento que generó repercusiones por sus críticas al cine del país.