Susana Giménez festejó el cumpleaños de su hermano Patricio y lo retó por los “yuyos” en la entrada de su casa

La familia es importante para Susana Giménez, que viajó a Punta del Este para acompañar a su hermano Patricio y celebrar juntos su cumpleaños número 51. El festejo fue íntimo, aunque el video compartido en las redes sociales del cantante terminó captando la atención de sus seguidores: fiel a su estilo directo y sin filtro, la diva de la televisión argentina no dudó en hacerle un reclamo por la decoración del frente de su nueva casa.

El video, publicado en Instagram, cosechó casi 50.000 Me Gusta y cientos de comentarios de seguidores que aprovecharon la publicación para desearle feliz cumpleaños al cantante.

Sentados en el sillón de la propiedad y acompañados por Rumba, la perra del músico, los hermanos compartieron el momento frente a la cámara. Antes de soplar la velita de la torta, Susana le recordó al cumpleañero que debía pedir sus deseos.

"Primero tenemos que cantar, cuando terminemos, antes de soplar, pedís”, le indicó la diva. Después de cantar el feliz cumpleaños, Patricio apagó la vela y recibió un abrazo de su hermana. “Bueno, para que se cumplan, que esté todo bien y lindo”, agregó Susana, antes de escuchar un cariñoso “te amo” de su hermano.

Pero el momento más divertido llegó cuando la conductora puso la atención en el exterior de la propiedad. “¿Acá le da el sol en algún momento?”, preguntó sobre la decoración al frente de la casa de Patricio, que respondió que en las mañanas.

“Está creciendo mucho, son yuyos. Eran chiquitos cuando veníamos”, le dijo Susana sin vueltas. Mientras Patricio le responde que son pinchos, no yuyos.

Patricio Giménez. Foto: Archivo. Foto: Patricio Giménez

El músico intentó defender la decoración agreste y aseguró que pondría flores, aunque sostuvo que aquello que su hermana cuestionaba también formaba parte de la ornamentación. El intercambio dejó en claro la actitud sin filtros de la diva, y la confianza entre ambos hermanos.

Además, Patricio le enseñó a Susana cómo cortar la torta de cumpleaños, ante la atenta mirada de la diva.

“Tarde de cumple en mi casa nueva. ¡Cómo nos reímos! Love you”, escribió Patricio junto al video, que retrató la celebración familiar con abrazos, cariño y hasta un reclamo de Susana.