Vecinos de Susana Giménez en Punta del Este denuncian quemas en "La Mary": quejas por el humo y un pedido formal

Vecinos de la zona donde se encuentra “La Mary”, la conocida chacra de Susana Giménez en Maldonado, denunciaron molestias por reiteradas quemas de restos de poda dentro de la propiedad. Aseguran que el humo llega hasta sus viviendas y que, en algunos episodios, la situación se prolongó durante varios días.

De acuerdo a información divulgada por FM Gente, una inspección realizada el pasado 14 de agosto, constató que dentro del establecimiento se estaba llevando adelante una quema controlada de podas.

El casero de la propiedad explicó en esa instancia que la práctica se realiza unas dos veces al año y que se eligen, en lo posible, jornadas sin viento para evitar que el humo se desplace hacia las viviendas cercanas.

Desde el destacamento de Bomberos de Maldonado explicaron a la emisora puntaesteña que actualmente están permitidas las quemas controladas dentro de terrenos privados. La situación es diferente cuando el fuego representa un riesgo para personas, viviendas u otros bienes, escenario en el que Bomberos puede intervenir.

La denominada “veda de fuego” comienza el 1.º de noviembre y, a partir de entonces, este tipo de prácticas queda prohibido. En el caso de la propiedad de Susana Giménez, según lo observado durante la inspección, se trataba de restos de poda y el fuego estaba controlado.

Eso no impidió, sin embargo, que vecinos de la zona expresaran su malestar por las consecuencias del humo. Una mujer que vive detrás de la chacra aseguró a FM Gente que el problema se repite desde hace años y que incluso concurrió personalmente a hablar con el encargado del establecimiento.

“He ido yo misma a hablar con el encargado, pero no dejan de hacer las quemas”, afirmó a FM Gente. Según su testimonio, durante agosto se produjeron varios episodios y uno de ellos tuvo una duración especialmente extensa. “Fueron cuatro días y tres noches de quemas”, aseguró.

Vecinos denuncian reiteradas quemas en “La Mary”, la chacra de Susana Giménez: aseguran que el humo afecta sus viviendashttps://t.co/VQ5somHbys pic.twitter.com/k0wzJVZoeP — Fm Gente🇺🇾📲 094054756 (@fmgenteradio) September 16, 2026

"Le pedimos que tenga empatía": el pedido directo de los vecinos a Susana Giménez

La vecina sostuvo que el humo condiciona su vida cotidiana y el aprovechamiento de los espacios exteriores de su vivienda. También señaló que la exposición le provoca irritación en los ojos y la garganta, además de impregnar de olor la ropa y el cabello.

“Uno se levanta y puede estar eso prendido, lo que significa que cualquier actividad que quisiera hacer en mi propia casa no la puedo hacer”, expresó.

Los vecinos también aseguran haber realizado gestiones ante la Intendencia de Maldonado y sostienen que recibieron como respuesta que la propiedad tendría autorización para realizar las quemas. FM Gente indicó que no pudo confirmar oficialmente tal habilitación ni sus eventuales condiciones.

Para la denunciante, de todos modos, el reclamo va más allá de si existe o no una habilitación administrativa. “Realmente no se trata de permisos, se trata de empatía por los vecinos”, afirmó.

La mujer estima que el lugar utilizado para quemar los restos de poda se encuentra a unos 10 metros de su vivienda y cuestionó especialmente las dimensiones y la duración que alcanzan algunas de las fogatas. “Es increíble que tengan permiso para hacer fogatas interminables de esas dimensiones, pero más increíble es que, a pesar de las quejas, no dejen de hacerlas”, señaló.

Finalmente, los residentes dirigieron un pedido a Susana Giménez para que se busque otra forma de eliminar los restos de poda y evitar las molestias que, según denuncian, genera el humo.

“Le pedimos que tenga empatía con los vecinos del barrio”, expresó la mujer, que también manifestó preocupación por el eventual impacto del humo sobre la fauna del área boscosa lindera.