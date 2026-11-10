Murió Marcos Camino, fundador del emblemático grupo argentino Los Palmeras: se investigan las causas

Marcos Camino, el histórico acordeonista y fundador del grupo Los Palmeras, murió este martes a los 76 años. La noticia de su deceso fue confirmada al aire por la emisora LT10 Radio Universidad Nacional del Litoral.

Camino fue encontrado sin vida en las inmediaciones de Alvear al 4900, en el barrio Candioti Norte de Santa Fe, donde funcionaban los estudios de grabación del conjunto. Según el parte policial, se investiga si se trató de un suicidio.

El músico, de 76 años, se había retirado del grupo del cual era su director, en febrero de este año. Por entonces, a pesar de las especulaciones sobre el futuro del conjunto, se indicó que su retiro de los escenarios era debido a razones de salud (tras habérsele colocado nueve stents) y por edad, decidiendo apartarse de las giras para descansar. Tras su salida, su hijo, Marcos Camino Junior, quedó a cargo de continuar con el proyecto musical.

Como se recordará, Los Palmeras, creadores de numerosos éxitos de la cumbia santafecina como "El bombón asesino", había comenzado un proceso de cambios el año pasado cuando el cantante histórico del grupo, Rubén "Cacho" Deicas, se alejó por problemas de salud primero y comerciales después.

El propio Camino había compartido en entrevistas que había atravesado momentos difíciles de agotamiento y estrés por la reestructuración de la banda.

En su momento de esplendor, Los Palmeras convirtieron varios temas en hits musicales no solo en el mercado argentino sino en el exterior, lo que le valió la posibilidad de numerosas giras por el exterior.

Chacho Ramos y Los Palmeras. Foto: Difusión MMG.

Una historia de música

Este músico, que impulsó el grupo estandarte de la cumbia santafesina, había nacido el 31 de agosto de 1950 en la ciudad de Santa Fe. A instancias de su madre comenzó a estudiar el acordeón con mucha dedicación, aunque se lo habría escuchado alguna vez referirse al prolongado tiempo que pasaba dedicado al instrumento, mientras sus amigos jugaban en la calle.

El esfuerzo valió la pena, porque ese instrumento fue el que terminó forjando su destino. Su mentor principal fue Alberto Fernández, uno de los acordeonistas pioneros de la música tropical en Santa Fe.

En 1972 se unió al entonces llamado Sexteto Palmeras, donde rápidamente tomó el liderazgo instrumental y la dirección de la banda. Unos años más tarde, en 1978, se sumó Rubén "Cacho" Deicas como vocalista, conformando una de las duplas más duraderas y exitosas de la música tropical argentina. Con su característico estilo al ejecutar el acordeón, Camino lideró el grupo durante más de cinco décadas, que dieron éxitos como "El bombón asesino" y "Soy sabalero" (himno dedicado al Club Atlético Colón, del cual era un reconocido fanático).

Los recientes cambios

Tras más de medio siglos sobre los escenarios, el principal socio de Camino, el cantante Cacho Deicas, sufrió un ACV en enero de 2025. Eso lo tuvo alejado de los escenarios durante varios meses. Para mediados de ese años el cantante terminó de desvincularse comercialmente y el grupo quedó solo en manos de Camino. "Con el presente de Los Palmeras no ha pasado nada, simplemente estos inconvenientes que hubo por la enfermedad de Cacho", dijo el acordeonista, poco después de brindar un show en el estadio Diego Armando Maradona de Zárate. "Él tuvo un ACV isquémico del cual no salió en perfectas condiciones, todavía no se recuperó", agregó en ese momento. "La gente me ha dicho de todo, porque cuando él se enferma, la gente pensó que lo dejamos tirado, y no es así. Todos los shows que hicimos este año que estaban programados, él cobró, incluso más de lo que debía", contó.

A pesar de los años que transitaron juntos, Camino sentía que no había vuelta atrás en esa situación. "Pasaron muchas cosas, me agredieron demasiado, me lastimaron hasta el alma, especialmente uno de los hijos de él que dijo barbaridades, y es difícil decir no pasó nada, sigamos. No. Perdono pero no olvido", dijo.

Cuando llegó la desvinculación definitiva, Pablo López y Lucas Delfratte se pusieron frente al micrófono. Pero faltaba un cambio más. En febrero de 2026, tras más de 50 años de trayectoria ininterrumpida y debido complicaciones de salud y achaques propios de su edad, Camino anunció de manera oficial su retiro definitivo de las giras de Los Palmeras. Con este paso al costado, abrió el camino para que la herencia musical de la banda continuara a través de su hijo.

La Nación GDA