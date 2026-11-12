El curioso motivo que hizo a Christian Font volver al Carnaval cuando creyó que era un ciclo cumplido

Christian Font volverá a salir en Carnaval y lo hará de la mano de La Justa, una murga que regresa a la fiesta popular después de 38 años y que inauguró la Prueba de Admisión como una de las grandes candidatas a conseguir un lugar en el Concurso Oficial 2027.

La noticia de su incorporación se había conocido meses atrás, pero en un reciente posteo que el propio comunicador compartió en sus redes sociales, repasó su vínculo con la fiesta popular y explicó los motivos que lo hicieron volver, a pesar de que pensó que su ciclo estaba cumplido.

“Cuando tenía 12 o 13 años me iba caminando de mañana a ver el pizarrón del tablado del Club Malvín. A los 14 desfilé llevando la publicidad de La Milonga Nacional que salía del Club Atlántico. Poco después estaba metido adentro del ‘Gusano Loco’ de la BCG y en el 98’ —con 20 recién cumplidos— inauguramos el Encuentro de Murga Joven con Demimurga, entre amigos”, enumeró con nostalgia.

“El Carnaval es parte de mi vida. No siempre nos entendimos, todavía peleamos un poco. No hace tanto pensé que mi ciclo estaba cumplido”, reconoció el también panelista de Polémica en el bar y conductor de La mañana en casa, ambos por Canal 10. Sin embargo, la propuesta de La Justa cambió sus planes.

“Pero apareció esta barra y me tendió la mano. Me propuso una inesperada nueva oportunidad que nos tiene muy contentos e ilusionados", indicó, antes de enumerar las razones de esta reconciliación.

"Formar parte de un grupo, compartirlo con mi familia, ofrecer un espectáculo por los barrios y volver a conectar con aquella alegría”, explicó sobre los motivos que lo entusiasmaron.

El anuncio tiene un significado especial si se tiene en cuenta que, en una entrevista con El País en 2025, Font había expresado su desencanto con el Carnaval actual. En aquel momento, luego de su última experiencia con Momosapiens en 2024, aseguraba que no sabía si volvería a salir y que ya no encontraba en la fiesta aquello que lo había cautivado.

Murga La Justa en la Prueba de Admisión 2027. Foto: Mau Cardozo

“Creo que perdió la intuición. Tiene un discurso muy condicionado por el hashtag, y no me gusta la murga del algoritmo, ni que el espectáculo sea una suma de memes cantados. Se ha vuelto muy concurso-céntrica, y el Carnaval que me interesa es el que pasa en los barrios”, había dicho.

Su regreso será entonces con una propuesta que, según sus propias palabras, le permitirá recuperar parte de aquella alegría: compartir con una barra, hacer Carnaval por los barrios y vivir la experiencia junto a su familia.

La Justa, por su parte, apuesta fuerte a su regreso. El título histórico vuelve después de casi cuatro décadas con un plantel que reúne a Martín Angiolini en la dirección coral y escénica, Julio Pérez, Ángel “Marquito” Gómez —Figura de Oro en 2023 con La Nueva Milonga—, Abril Pereira y Edén Iturrioz, entre sus voces destacadas. También tendrá el debut en Carnaval de Evitta Luna, la uruguaya que brilla en Luzu TV y distintas series.

La murga buscará ahora superar la Prueba de Admisión y conseguir uno de los lugares en el Concurso Oficial del Carnaval 2027.