La vuelta de "Murga madre": Pinocho Routin y Pitufo Lombardo hablan de la vigencia de un clásico del teatro

A casi 25 años de su estreno, Murga madre vuelve a estar en cartelera. El espectáculo tiene en Pablo “Pinocho” Routin, quien también lo escribió, y Edu “Pitufo” Lombardo, dos de las voces más privilegiadas del Carnaval. En una entrevista a El País en julio, Routin definió la vigencia de este espectáculo como un “milagro y un misterio” que agradece. Desde 2002, el texto de Murga madre no cambió ni una coma.

Cuando se estrenó, obtuvo el Premio Florencio al mejor espectáculo de teatro musical. Recorrieron escenarios de Uruguay y en su repertorio se incluyen los clásicos “Murga madre” y “Bien de al lado”.

Dirigido por Fernando Toja, sus personajes no tienen nombre y sus recuerdos no obedecen un orden. La historia la construyen a través de la música y, en su corazón, alberga el paso del tiempo y la identidad.

Lombardo lo define como “un lugar sagrado”. Routin agrega que Murga madre nunca les permitió llegar con “problemáticas externas e instalarlas allí”. “Es tanto el respeto que le tenemos y el agradecimiento a algo que es una abstracción, que solamente, por lo menos a mí, me pasa en Murga madre”, sostiene.

Quizás por todo eso, tanto para Lombardo como para Routín, volver a hacerlo es una necesidad. En 2027, va a cumplir un cuarto de siglo, y este jueves y viernes en el Teatro El Galpón comenzarán a festejarlo. Las entradas están a la venta por Redtickets a 900 pesos.

De cara a este regreso, ambos conversaron con El País sobre lo que significa para ellos. Murga madre, de acuerdo a Routin, es un espectáculo que muestra lo luminoso del Carnaval y también el lado B.

—Murga madre se estrenó en 2002, un momento difícil para el país. ¿Cómo recuerdan ustedes ese momento?

Lombardo: Fueron años complicados, pero pasó una cosa muy linda: participó mucha gente de muchas generaciones, instrumentistas, cantores, tocadores, en un momento muy difícil del Uruguay. Creo que no es coincidencia que, muchas veces, cuando todo el contexto político y social de un país está en momentos difíciles, afloren cosas artísticas interesantes. Hicimos esto sin un mango porque no teníamos plata para grabar, Luis Restuccia fue muy generoso, prestó su estudio y después cuando estrenamos y empezamos a hacer funciones íbamos apartando un dinero para poder pagar el estudio entonces bueno, pero fue un momento de creación inolvidable. Lo recuerdo con mucha alegría y pasión en un momento donde estábamos muy enchufados a la cuestión creativa.

—Más allá de ser el director, ¿cómo se ensambla Fernando Toja en este equipo?

Routin: Tiene un rol esencial. Ningún espectáculo se hace desde el papel o la partitura, gran parte de lo que se piensa en el momento se escribe después, pero toma vida cuando entra en contacto con otros artistas y con un escenario. Fernando ahí tuvo una mano mágica. Pitufo lo dice con pila de claridad: no solamente fue un director, sino que fue un docente porque nos fue guiando por caminos de la actuación que para nosotros eran desconocidos. Tenemos oficio de actuar en Carnaval, pero no somos actores de escuela. No hubiese existido Murga madre sin Fernando Toja.

—¿Por qué volver a Murga madre?

Routin: Es una necesidad. No hay otro motivo más que celebrar la existencia de un espectáculo que ha sido muy importante en nuestra vida artística y humana. Nuestros hijos crecieron muy cerca de la obra, las familias tienen un sentido de pertenencia de este universo. Cada vez que la hacemos es por la necesidad de reencontrarnos, me encanta compartir escenario con Pitufo y encontrarme con Fernando Toja.

"Murga Madre". Foto: Alejandro Persichetti.

—¿Y por qué creen que, luego de casi 25 años, la gente sigue yendo a verla?

Routin: La gente la quiere mucho como obra teatral y expresión artística. Cuando se gestó, teníamos mucha ilusión y energía vital artística. A veces, el paso del tiempo te apaga esa ilusión y no siempre quieres volver. Nosotros hemos logrado mantenerla intacta, nos brillan los ojos de la misma forma que nos brillaban en el 2002, y creo que el público lo percibe. Nuestra vuelta no es una mera repetición, es una oportunidad de vida y de poder decir: “Tengo la energía para hacer esto de nuevo”. Para nosotros, el texto se resignifica.

—¿En esta vuelta hay algo que los haya sorprendido o que hayan visto de otra manera?

Lombardo: El texto de Murga madre no mudó nunca una coma, pero no somos los mismos que hace 25 años. El correr del tiempo y las cosas que nos suceden nos hacen ver el texto de otra forma. Murga madre tiene una virtud y es que no ha perdido su vigencia, eso es virtud de quien lo escribió. También le tenemos mucho respeto, porque es una obra que implica mucha entrega corporal y energética. No la podemos hacer de taco, hay que meterle horas de trabajo, más allá de que cuando empezamos a rodarla nuevamente hay algo que de la partitura y la partitura del movimiento vuelve. Está en el disco duro.

Routin: A la luz del texto de Murga madre, que de alguna manera desnuda otra realidad del carnaval, en esta vuelta rescato la ingenuidad como un valor para que todo pueda seguir existiendo. Cuando sos más joven y proyectás, quizás no lo hacés con tanta idea de lo ingenuo que sos. Después, cuando estás metido en la máquina del sistema, ves el anzuelo. La pasión por lo que hago es tan inmensa que no me interesa correrme, prefiero andar rondando el anzuelo y quedar enganchado que estar en otro lugar. Si en algún momento ser ingenuo era algo a corregir, hoy creo que es una virtud.

—En cierto punto, es un modo de supervivencia.

Routin: No es no pensar, es creer que las cosas son diferentes. Cuando presentás un show, pensás que a partir de lo que hacés algo puede cambiar, no solamente para vos, sino para un bien mayor que es para la gente que lo va a ver. Puede ser que sí, pero en el mundo de hoy, es muy difícil mover la aguja.