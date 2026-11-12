El Lobo Núñez contó cómo fue tocar el tambor para León XIV y el gesto especial que conmovió al papa

La visita del papa León XIV a Uruguay sigue dando que hablar y generando repercusiones. Una de las últimas voces en compartir su testimonio fue Lobo Núñez, quien tuvo un papel protagónico durante el paso del pontífice por Plaza Independencia, donde encabezó una cuerda de tambores que le puso ritmo de candombe a uno de los momentos más comentados de la jornada.

En diálogo con VTV Noticias, el músico contó cómo recibió la convocatoria, qué sintió al encontrarse cara a cara con el papa y el particular gesto que tuvo con él durante ese intercambio.

"Me sorprendió que me convocaran porque un evento religioso no suele darse mucho al ritmo del candombe", comenzó relatando. Si bien ha participado en distintas ceremonias, casamientos e incluso un sepelio, reconoció que esta experiencia tuvo un significado especial.

La comparsa convocada fue Valores, dirigida por Diego Paredes, a quien definió como "un hijo". "Conozco a todos los pibes que tocan, a algunos desde que nacieron. Es un honor participar en una de las mejores cuerdas del país y de Palermo", expresó.

Pero la sorpresa fue todavía mayor cuando llegó a la Puerta de la Ciudadela. Allí lo esperaba parte de la producción y del gobierno para comunicarle que tendría un papel especial: sería una especie de vocero y debía hablar con León XIV.

"Lo primero que me pregunté fue qué le digo. Primero que nada, agradecer la deferencia que tuvieron conmigo. No es cualquier personalidad", recordó.

Núñez también se refirió a los cuestionamientos que despertó la presencia del candombe en un acontecimiento religioso. "Yo soy católico, mi mamá era católica y toda mi familia. Si bien la Iglesia en alguna época tuvo responsabilidad, más que la Iglesia la tuvieron los países que fueron traficantes", reflexionó a propósito de la esclavitud.

Y agregó: "Yo vivo de tocar el tambor y cuando me convocan, pienso primero en mi trabajo, después en mi responsabilidad por mostrar mi folclore y nada más y nada menos que al papa".

El músico aseguró que recibió numerosas muestras de agradecimiento y elogios, aunque también hubo quienes cuestionaron su participación. Para él, sin embargo, la experiencia tuvo un valor que trascendió cualquier polémica.

"La gente se olvida de que los tambores fueron el primer medio de comunicación de la humanidad para decir cosas", sostuvo.

Fernando “Lobo” Núñez, exclusivo: “Yo soy católico, al igual que toda mi familia. Por eso tocamos los tambores junto al Papa”. pic.twitter.com/mL6Z1g4MZn — VTV Noticias (@vtvnoticiasuy) November 12, 2026

El gesto del Lobo Núñez que conmovió al papa

Consultado sobre la reacción de León XIV, Núñez contó que recibió una respuesta de gratitud. "Le vi una cara muy amable, con una sonrisa en su rostro que me dio tranquilidad", relató.

Otro de los momentos que recordó tuvo como protagonista al presidente Yamandú Orsi, quien le explicó al pontífice que Núñez era la persona encargada de mostrarle los tambores.

"Él le comentó que yo era la persona que le iba a mostrar los tambores y yo también le agradecí. Tuvo un gesto amable. Me dio su mano, yo la agarré y la puse en mi frente, sin besarla, sobre todo por un tema higiénico y de cuidado. Creo que él se conmovió con eso", contó.

El músico también destacó la tranquilidad con la que se desarrolló la visita y, particularmente, aquel primer encuentro en Ciudad Vieja. "Que el papa ande caminando por la calle Sarandí es increíble", comentó.

En otro tramo de la entrevista, recordó que su vínculo con la religión viene desde la infancia. "De chico iba a los padres conventuales y tomé la comunión a los ocho o nueve años. Mis hermanos todos tomaron la comunión. En mi casa siempre se tuvo

mucho respeto por todas las religiones", explicó.

El Lobo Núñez colocó la mano del papa en su frente y según dijo, conmovió a León XIV. Foto: captura de pantalla

De León XIV a Mick Jagger

Durante la charla también hubo lugar para recordar otro encuentro internacional que tuvo lugar en su propia casa: el de Mick Jagger. Compartió una velada con el cantante de los Rolling Stones, alrededor del candombe y que quedó en el recuerdo por la anécdota de cuando el músico tomó agua de la canilla.

Núñez marcó una diferencia entre ambas experiencias y el significado de cada visita. "Una cosa es arte y otra es social. La visita del papa dejó un mensaje social muy importante", señaló.

Y destacó especialmente el discurso de León XIV, así como el conocimiento que demostró sobre Uruguay. "Fue muy acertado con su discurso, sabiendo todo de nuestra historia. Se tiene que haber informado para hablar de todo lo que habló, que no pasaba con otras autoridades que han venido. Fue muy sensato e inteligente", concluyó.