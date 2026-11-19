En tiempos en que los programas televisivos de verano concentraban su atención en las fiestas, los famosos y el glamour de Punta del Este, Canal 10 apostó por una propuesta diferente. Entre 1994 y 1996, Memorias de la costa, conducido por Rosario Castillo, recorrió balnearios y pequeños pueblos uruguayos para rescatar historias, personajes y paisajes que rara vez tenían espacio en la televisión.

A tres décadas de aquella experiencia, el ciclo fue recordado en Subrayado como parte de una serie de informes especiales realizados por el periodista Christian Font, en el marco de los 70 años de Canal 10, que se cumplirán en diciembre.

“La apuesta no era sencilla”, señaló Font al presentar el informe. El periodista recordó que, por entonces, la costa era sinónimo de glamour y turismo de playa, pero Memorias de la costa se estrenó como un ciclo documental y periodístico que se distinguía por la calidad de su realización.

El objetivo era descubrir qué había detrás de aquellos paisajes: las historias de sus habitantes, las particularidades de cada localidad y la riqueza natural que debía preservarse entre dunas, lagunas y bañados.

Entre los capítulos rescatados por el informe apareció uno dedicado a Cabo Polonio, que reconstruía la historia de El Francés, el pionero que comenzó a ingresar con sus camiones al emblemático balneario de Rocha para trasladar turistas.

ROSARIO CASTILLO, CONDUCTORA DE INFORMATIVO SUBRAYADO DE CANAL 10, FOTO PLA, ND 20080513 - AMERICO PLA¶Visión. "El hombre uruguayo está entre el gris y el marrón". ¶ AMERICO PLA

La emisión despertó la nostalgia de quienes participaron en aquella producción y también provocó una reacción de la propia Rosario Castillo, quien compartió varios mensajes en redes sociales y reveló un detalle hasta ahora poco conocido de su experiencia. Aunque se mantiene alejada de los medios en el último tiempo, en redes sociales Castillo suele compartir sus impresiones del día a día.

“Yo había vuelto de España después de 14 años y no conocía nada de la Costa Oeste, nada del Uruguay profundo y apenas algo del Este”, confesó la comunicadora, al explicar que el programa también representó para ella una oportunidad de redescubrir su tierra natal.

“Descubrí un PAÍS, lo disfruté y con algunas historias me emocioné. Un lujo”, añadió Castillo, dejando en evidencia el impacto personal que tuvo aquella experiencia televisiva.

La conductora también destacó el trabajo colectivo que hizo posible el ciclo, integrado por profesionales de distintas disciplinas.

“Memorias fue realizado por un enorme equipo interdisciplinario de historiadores, guionistas, periodistas, cámaras, musicalizadores, directores de fotografía, realizadores y más”, recordó.

Además, aseguró que, incluso tres décadas después, el programa continúa siendo objeto de estudio en el ámbito académico. “Aún hoy es, 30 años después, materia en la FIC de lo que hay que hacer y no cuando se trata de un documental que además era periodístico”, expresó, en referencia a la Facultad de Información y Comunicación.

“Un orgullo formar parte, aprendí y lo disfruté mucho”, concluyó.

