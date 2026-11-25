El fallecimiento de Ana María Álvez, histórica productora de Canal 10, generó profundo pesar entre sus excompañeros de Saeta. La comunicadora tenía 69 años y murió tras enfrentar una larga enfermedad.

Aunque se había jubilado hacía varios años, Álvez dejó huella entre quienes compartieron con ella jornadas de trabajo, proyectos televisivos y largas horas detrás de cámaras. Fue parte de Saeta desde 1998 hasta por lo menos 2015. Su creatividad, su sentido del humor y su carácter jovial fueron algunos de los atributos que distinguieron su paso por la televisión uruguaya.

A lo largo de su trayectoria en Canal 10, integró los equipos de producción de numerosos éxitos de la pantalla chica, entre ellos Loco de vos, Gastos comunes, Qué dice la gente, Distracción, Cuidado: loco suelto, En su salsa, Noche de locura, Noche de las luces y Vivila otra vez.

Virginia Martínez, productora de Canal 10 y quien compartió con Álvez varios de esos proyectos, la despidió con una emotiva publicación en Instagram, acompañada de varias fotografías que evocan distintos momentos de su vida.

Ana Álvez y Virginia Martínez en "Vivila otra vez".

"Se fue Anita: 'La soñada'. Ingeniosa, coqueta, graciosa, creativa", comenzó el mensaje, en el que repasó las múltiples facetas de su amiga, muchas de ellas desconocidas para el público televisivo.

"La payasa 'Alfalfita'. La que actuaba, cantaba, pintaba, hacía manualidades con lo que venga, reciclaba objetos de todo tipo", recordó Martínez.

Más allá de sus virtudes profesionales, la productora destacó la calidad humana de Álvez, su generosidad y su capacidad para acompañar a los demás.

"Contenía, escuchaba y te daba los mejores consejos. Se enojaba, reía, lloraba. Una luchadora incansable y generosa como pocas. ¡Era capaz de sorprenderte siempre!", escribió.

El homenaje también estuvo cargado de pequeñas anécdotas que retrataron la personalidad de la histórica trabajadora de Saeta, su gusto por agasajar a sus seres queridos y su espontaneidad a la hora de expresar sus opiniones.

"Tenía mil ocurrencias, un carácter jovial y un corazón muy grande. La que preparaba los mejores Martinis y que le encantaba agasajar. La de las mil anécdotas que te hacían llorar de risa. La que no tenía pelos en la lengua para decir si algo no le gustaba", añadió.

El vínculo entre ambas trascendió ampliamente el ámbito laboral. "Y me decía siempre que yo era su hijita, la quinta hija", confesó Martínez.

"Así era ella. Única, intensa, divertida e inolvidable. Te quiero muchísimo Anita", expresó la productora, antes de cerrar su despedida con una frase que Álvez solía pronunciar para animar al público que eventualmente asistía a los estudios de los programas. "¡Fuerte el aplauso!".

Otros comunicadores como Paola Bianco, Rafael Goncalvez, Analaura Barreto, lamentaron la partida y recordaron uno de los apodos que tenía Ana Álvez. Por su look rubio y su carácter divertido solían llamarla en los pasillos de Canal 10 "la Cris Morena uruguaya".

Sea en vivo o con programas grabados, Alvez solía marcar presencia en el estudio dominando las emociones y momentos, risas o aplausos en cada instancia del programa.