Netflix anunció sus nuevas producciones y hay tres uruguayos con roles clave: quiénes son y qué harán

Netflix presentó en Buenos Aires sus nuevas producciones argentinas para los próximos meses y entre las ocho series y películas anunciadas aparecen tres nombres uruguayos: Natalia Oreiro, César Troncoso y Agustín Della Torre, vinculados a tres de los proyectos que ya comenzaron o comenzarán próximamente su producción.

Los tres actores tienen además antecedentes recientes en producciones de la plataforma. Oreiro ha protagonizado Campamento con mamá y La mujer de la fila; Troncoso ha sido parte de El eternauta; y Della Torre fue parte de La sociedad de la nieve y Olympo; Ahora vuelven a Netflix con proyectos diferentes: una comedia familiar, un drama y una serie basada en hechos reales.

Se trata de una reacción al anuncio que realizó la plataforma Prime Video días atrás, que presentó una inversión de dos mil millones de dólares en producciones en Latinoamérica.

Natalia Oreiro y un androide

Una de las películas que entrará en producción en los próximos meses es Ümana, una comedia familiar "sobre la sensibilidad humana en tiempos de aceleración tecnológica", anunció la plataforma. La película tendrá como protagonistas a la uruguaya Natalia Oreiro y al tiktoker y comediante argentino Alex Pelao.

Oreiro interpretará a una escritora que atraviesa un bloqueo emocional y cuya vida cambia cuando acepta convivir con un androide de apariencia humana. La experiencia la llevará a enfrentarse nuevamente con aquello que más teme: volver a sentir.

La película será dirigida por Martino Zaidelis, quien ya trabajó con Oreiro en Re-Loca y Campamento con mamá. El guion está a cargo de Susana Cardozo y Pablo Lago, responsables de Lalola.

Presentación de la película "Ümana" Foto: Difusión.

César Troncoso, en "Sangre"

En agosto comenzó la producción de Sangre, una nueva serie que reúne a Julieta Cardinali, Pablo Echarri, Macarena Achaga, José “El Purre” Giménez Zapiola y César Troncoso. "Una historia de venganza, secretos y amores prohibidos", anunció la plataforma.

El proyecto, escrito por Leandro Calderone y Mariano Tenconi Blanco, es una de las ficciones que Netflix Argentina tiene actualmente en desarrollo y forma parte del grupo de producciones que la plataforma presentó en Buenos Aires como parte de sus próximos estrenos.

Agustín Della Torre en "Plata quemada"

También se anunció que comenzó el rodaje de Plata quemada, serie basada en la novela homónima de Ricardo Piglia y en hechos reales ocurridos en la década de 1960, entre ellos el asalto al edificio Liberaij de Montevideo.

Entre el elenco se encuentra el uruguayo Agustín Della Torre, junto a Lautaro Bettoni, Matías Recalt, Juan Ingaramo, Chiara Parravicini, Diego Cremonesi y Juana Somoza.

La serie tiene como showrunners a Marcelo Piñeyro y Miguel Cohan y toma como punto de partida la historia narrada por Piglia, que reconstruyó el recorrido de una banda de delincuentes y el millonario asalto que terminó con un prolongado cerco policial en Montevideo.

Presentación de la serie "Plata Quemada" Foto: Difusión.

Otras producciones anunciadas

Además de estos tres proyectos con presencia uruguaya, Netflix anunció otras cinco producciones argentinas. Entre ellas está la tercera temporada de En el barro, cuyo rodaje comenzó en julio y volverá a contar con Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Lorena Vega, Carolina Ramírez y Érika de Sautu Riestra.

También está en producción La Torre, un drama sobre dos jóvenes hermanos que se embarcan en una aventura criminal, con Byron Barbieri, Canela Arregui y Eleonora Wexler.

A ese grupo se suma El amor es otra cosa, una comedia protagonizada por Jimena Barón, Candela Vetrano y Muriel Santa Ana, cuyo rodaje ya comenzó; la película Volver a brillar, con Adrián Suar y Dolores Fonzi; y La ciudad, una serie ambientada en el barrio La Granada, en Santa Fe, que aborda los vínculos familiares, la fe en el fútbol y la vida barrial.

Creada y escrita por el español Javier Gómez Santander, guionista de La Casa de Papel, junto al periodista argentino Nahuel Gallotta, La ciudad comenzará su rodaje próximamente.

“Argentina tiene una capacidad creativa extraordinaria”, señaló Juliana Moreno, directora de Contenido de Netflix Argentina, al presentar los proyectos. Según explicó, las nuevas producciones buscan explorar distintos géneros y acompañar a creadores y talentos argentinos con historias que puedan trascender las fronteras del país.