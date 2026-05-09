César Troncoso ganó un premio Platino por "El Eternauta": "Pasé toda mi niñez esperando este tipo de cosas"

EFE

César Troncoso ganó el Premio Platino a mejor interpretación masculina de reparto en una serie por su papel en El Eternauta, una distinción que le entregaron ayer y que la recibirá como “una especie de mimo para el alma” y un nuevo reconocimiento a esta historia que promueve la idea del héroe colectivo.

No solo los fans esperan con entusiasmo la segunda temporada de la serie de Netflix, el propio Troncoso reconoce que siente placer ante la idea de volver a meterse en la piel de Alfredo “Tano” Favalli, uno de los personajes que queda atrapado junto a sus amigos en medio de una nevada tóxica y resiste a una invasión alienígena.

“Es una serie de aventuras de ciencia ficción, una invasión extraterrestre en el sur del mundo. A mí me parece increíble haberlo hecho. Yo siempre digo lo mismo: pasé toda mi niñez esperando este tipo de cosas”, destacó el actor, que se impuso en los Platino a los españoles David Lorente y Eduard Fernández, nominados por Anatomía de un instante y al mexicano Juan Lecanda, que era candidato por Chespirito: Sin querer queriendo.

Para Troncoso, esta producción argentina, protagonizada por Ricardo Darín, ha demostrado que América Latina también posee la tecnología, las ideas y la calidad para aventurarse en la ciencia ficción y abre las puertas a “desafíos distintos, nuevos y posibles” en la región.

Sobre el galardón, que dedica a su esposa y a su hija, Troncoso cree que es un premio con potencial para “generar una percepción diferente” de lo que hasta ahora ha sido su trabajo.

“Yo tengo una trayectoria larga que es bastante diversa, he pasado por varios países realizando trabajos, pero los reconocimientos, y más un reconocimiento de este porte que es hispanoamericano, pueden llegar a moverte algo la aguja. Ojalá suceda para bien”, reflexiona.

Mientras, disfruta de “ir alternando” proyectos en cine, teatro y televisión y no le falta trabajo.

A principios de abril estrenó La mujer del río, dirigida por Néstor Mazzini; este año llegará Cuando yo existía, de Alejandro Damiani y Martín Avdolov y al regreso de la entrega de los Platino comenzará el rodaje de la película Caza y pesca, de Guillermo Carbonell.

Y ya ha firmado otros proyectos, como una película con Victoria Galardi o una exposición de sus dibujos en Montevideo, porque Troncoso une a su faceta de actor la de dibujante.

De lo que le queda por hacer, le gustaría probar como actor “con composiciones un poco más complejas con otros estilos de actuación diferentes” a nivel de teatro y apunta que tiene pendientes algún clásico como William Shakespeare o salir en algún conjunto de murga uruguaya. Basada en el clásico de ciencia ficción de Héctor Germán Oesterheld y el dibujante Francisco Solano López, El Eternatura deja mensajes que fueron bien recibidos por el público, con frases simples como “Nadie se salva solo” y “Lo viejo funciona”.

“Funcionó y pegó muy fuerte”, señala el actor, que añade: “Vivimos en sociedad, nos necesitamos los unos a los otros, nadie vive solo a monte desnudo y se procura su comida. Funcionó a nivel de Argentina y es un mensaje que hoy por hoy vale mucho para el planeta directamente, ya no es regional, es planetario.”

Por eso, al hablar de su trabajo en El Eternauta, Troncoso detalla el reconocimiento que varios expertos hicieron a un esfuerzo colectivo que dio frutos.

El actor espera que la segunda temporada respete la historieta original, para lo que confía en el trabajo de su director, Bruno Stagnaro.

En los Platino, El Eternauta también se llevó los premios a mejor actriz de reparto, para Andrea Pietra; mejor música original; mejor montaje y mejores Efectos Especiales.

Esos premios, ya anunciados, se entregaron en una primera gala, el día 7, en Cancún.

Los 15 premios restantes se anunciarán hoy en la gala principal. Entre ellos estarán, en categorías televisivas, los premios de mejor serie, mejor serie de larga duración, mejor interpretación masculina y femenina, y mejor creador. Guillermo Francella recibirá el Premio Platino de honor de esta edición.

