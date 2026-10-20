"Lo usó como una estrategia motivacional y se le fue un poco la mano": dijo Carreño sobre Di Noia tras la polémica

Daniel Carreño, entrenador de Nacional, habló este martes por la tarde tras la victoria 3-2 frente a Deportivo Maldonado por el Torneo Clausura y se refirió a la polémica generada tras el pitazo final por el entredicho que protagonizó con algunos jugadores del Depor, quienes le manifestaron su discrepancia con unas declaraciones públicas realizadas en las últimas semanas. En este sentido, volvió a hacer énfasis en que se malinterpretaron sus dichos y que su intención había sido "elogiar" al equipo fernandino.

"Para mí (Gabriel Di Noia) lo usó como una estrategia de buscar un lado motivacional y lo que están diciendo del otro lado para enchufar a los jugadores, no creo que todos hayan escuchado la conferencia y todos los que venían contra mí hablaban de eso. Yo me sentí totalmente sin entender y ofendido por la manera en la que me estaban hablando, ¿qué hice yo para que me hablaran de esta manera?", inició en diálogo con Grandes de Verdad (Carve Deportiva).

Y añadió: "El capitán Tealde me sacó aparte y me dijo: 'Daniel vení, yo te lo explico, hubo una declaración tuya que hablaste que nosotros físicamente no estábamos preparados'. Yo le dije: '¿vos la escuchaste?' y me dijo: 'no'. Yo le dije: 'te juro que no es así, yo lo único que tuve son palabras de elogio', pero te voy a decir algo para cortar un poco el tema porque no me interesa hablar más, yo ya pedí disculpas públicamente y la nota está al aire, interprétenla como quieran interpretarla y el quid de la cuestión era que yo quería elogiar a Deportivo Maldonado como el equipo que más juega y el equipo mejor preparado Torque, a los dos los quise elogiar".

Al respecto, reflexionó sobre cuál entiende que es su principal activo: "El valor que yo tengo es mi palabra y es mi carrera, pero el valor más grande que yo tengo es lo que escucharon los jugadores de Nacional durante toda la semana, ellos saben cómo me manifesté yo con este plantel y con este entrenador, durante la semana y en los trabajos tácticos, en todos fueron palabras de elogio, y en todo era tratar de que mi equipo entendiera que el Depor juega bien, así que ese es el valor más grande que tengo".

"Si yo les estoy mintiendo a ustedes o a ellos, los jugadores de Nacional se dan cuenta que estoy mintiendo o que hablé mal de los jugadores, y eso sería fatal para mi carrera porque perdería credibilidad, que es una de las cosas que yo tengo, así que ya lo doy por terminado", agregó.

En esta misma línea volvió a referirse a Gabriel Di Noia, entrenador del Depor: "Entiendo a mi colega si fue algo motivacional, creo que se le fue un poco la mano, a los jugadores del Depor lo mismo. Las cosas que me dijeron ayer no las merecía, pero si las merecía me hubiera gustado que me hubieran golpeado la puerta del vestuario para decirme: 'mire, Carreño, no estoy de acuerdo con lo que dijo y exijo una explicación' porque nosotros nos conocemos todos, pero no después de un resultado negativo, que entiendo en qué momento estaban ellos y me empezaron a gritar cosas. ¿Y si hubieran ganado? Capaz que me dedicaban el triunfo a mí, también de mala manera, porque en ningún momento quise ofender, lo que yo quise transmitir es un elogio".