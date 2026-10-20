La lesión de Camilo Mayada ante Nacional: sufrió una fractura y se pierde lo que resta de la temporada

La derrota 3-2 de Deportivo Maldonado ante Nacional, este lunes en el Gran Parque Central por la fecha 11 del Torneo Clausura, dejó una mala noticia para el equipo fernandino.

Más allá de perder tres puntos importantes en la pelea por el campeonato, el conjunto dirigido por Gabriel Di Noia sufrió la lesión de Camilo Mayada, quien difícilmente vuelva a tener actividad oficial en lo que resta de la temporada.

El experimentado futbolista había comenzado el encuentro en el banco de suplentes e ingresó a los 68 minutos en sustitución de Santiago Cartagena, cuando el marcador todavía estaba 1-0 a favor del equipo tricolor.

Sin embargo, sobre el final del partido, en una jugada desafortunada tras un pisotón de Sebastián Coates, Mayada sufrió una lesión que inmediatamente encendió las alarmas. El futbolista quedó tendido fuera del campo de juego con evidentes muestras de dolor y, una vez finalizado el encuentro, debió retirarse sin poder apoyar el pie derecho, ayudado por sus compañeros para trasladarse.

Tras realizarse los estudios médicos correspondientes, se confirmó que Mayada sufrió una fractura de la falange del dedo anular del pie derecho, una lesión que demandará un período de recuperación de al menos un mes.

De esta manera, todo indica que el futbolista no volverá a tener minutos oficiales durante lo que resta de 2026, teniendo en cuenta el tiempo estimado de recuperación y las pocas fechas que quedan por disputarse en el Campeonato Uruguayo.

Camilo Mayada se retira lesionado del Gran Parque Central Foto: Nia Leal

Una derrota que alejó a Deportivo Maldonado de la pelea por el Clausura

La lesión de Mayada se produjo en el cierre de un partido que tuvo un desenlace cargado de emociones. Nacional llegó a estar 3-0 arriba gracias a un doblete del costarricense Francisco Calvo y un tanto de Luciano Boggio, pero Deportivo Maldonado reaccionó en los últimos minutos.

Guillermo López descontó a los 85 minutos y Renato César convirtió el segundo tanto de la visita en tiempo adicional, aunque la reacción no fue suficiente para rescatar al menos un empate.

Con este resultado, Nacional alcanzó los 23 puntos y quedó como único escolta de Liverpool, que lidera el Clausura con 24 unidades. El equipo tricolor recibirá precisamente al negriazul el próximo domingo en un enfrentamiento directo por la punta del campeonato.

Por su parte, Deportivo Maldonado dejó escapar una oportunidad importante de mantenerse cerca de los primeros puestos y ahora deberá afrontar la recta final del certamen con una baja sensible en su plantel.