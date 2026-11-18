La goleada 7-0 de Argentina sobre Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el último amistoso del año, dejó una imagen que fue mucho más allá de lo futbolístico. Lionel Scaloni rompió en llanto durante la emotiva despedida de Walter Samuel, quien puso punto final a su etapa como integrante del cuerpo técnico de la albiceleste después de ocho años.

El exdefensor, conocido como el Muro, decidió dar un paso al costado para comenzar su propio camino como entrenador principal. Su salida representa una baja importante para Scaloni, no solamente por su aporte futbolístico, sino también por la estrecha amistad que los une desde hace décadas.

Después del encuentro disputado este martes, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) compartió en sus redes sociales un video del homenaje que recibió Samuel en el vestuario, donde estuvieron presentes los futbolistas, integrantes del cuerpo técnico y el presidente de la institución, Claudio Tapia.

Durante el reconocimiento, Samuel tomó la palabra para agradecer a quienes lo acompañaron durante estos años y sus palabras provocaron el llanto de Scaloni, que se encontraba detrás suyo y no pudo contener la emoción.

"Fueron años espectaculares. Mi familia me acompañó, quiero mandarles un fuerte abrazo. No quiero emocionarme. Muchas gracias a Leo, por la oportunidad; a vos (Claudio Tapia), a todo el cuerpo técnico, que fueron mi segunda familia aquí, y a ustedes", expresó el exfutbolista ante sus compañeros y los jugadores albicelestes.

Samuel también destacó la importancia que tuvo el grupo en su desarrollo profesional: "Si llego a ser algo en el fútbol, va a ser por toda esta gente. Muchas gracias".

🗣️ El reconocimiento del plantel albiceleste para Walter Samuel, tras su último partido en el cuerpo técnico de la Selección Argentina 🥹 pic.twitter.com/aXEO4fR04I — TyC Sports (@TyCSports) November 18, 2026

El homenaje incluyó la entrega de una plaqueta y dos camisetas de Argentina con los números 6 y 13, dorsales que utilizó durante su etapa como futbolista de la selección, con la que disputó los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

Los jugadores y miembros del cuerpo técnico también le dedicaron un cántico de despedida, en una ceremonia que reflejó el cariño que se ganó durante su extensa etapa de trabajo.

Scaloni habló de la salida de Samuel y confirmó que no tendrá reemplazante

En conferencia de prensa, el entrenador argentino se refirió a la partida de uno de sus colaboradores más cercanos y reconoció que será difícil afrontar su ausencia.

"No vamos a sumar a nadie. Somos siete y creemos que con siete sobran. Yo creo que estamos bien", explicó Scaloni, quien dejó en claro que no tiene previsto incorporar a otro integrante al cuerpo técnico.

El entrenador también destacó el aporte de Samuel durante los años más exitosos de la selección argentina y aseguró que su salida representa una pérdida que trasciende lo deportivo.

"Es una baja que va más allá de lo técnico", señaló el DT, quien recordó que Samuel fue una pieza importante en las conquistas obtenidas durante su ciclo.

Además, Scaloni hizo referencia a la amistad que los une desde que eran juveniles y recordó los viajes que compartieron entre España e Italia, cuando ambos desarrollaban sus carreras en Europa.

🗣️ SCALONI: "NO VAMOS A REEMPLAZAR A SAMUEL PORQUE ES IRREMPLAZABLE" 🇦🇷



▶ El entrenador de la Selección Argentina se refirió a la partida de Walter Samuel del cuerpo técnico y aclaró que no sumarán a nadie en su lugar pic.twitter.com/j9RumIClS7 — Diario Olé (@DiarioOle) November 18, 2026

"Después de 30 años nos encontramos en el cuerpo técnico de la Selección cuando a los 16 o 17 éramos compañeros de juveniles. Esa amistad perdura, lo más importante en la vida es tener amigos y si toca perder, que sea con ellos", expresó.

Walter Samuel se va después de ocho años y cuatro títulos con Argentina

Samuel se incorporó al cuerpo técnico de Argentina en 2018, cuando Scaloni asumió la conducción de la selección. Desde entonces, se convirtió en uno de sus principales colaboradores, con especial participación en la preparación de las jugadas de pelota quieta, tanto ofensivas como defensivas, y en el trabajo con los defensores.

Durante estos ocho años, formó parte de un ciclo histórico que conquistó la Copa América de Brasil 2021, la Finalissima 2022 frente a Italia, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América de Estados Unidos 2024.

Su salida llega después del Mundial 2026, en el que Argentina alcanzó nuevamente la final, aunque terminó perdiendo frente a España.

Lionel Scaloni, DT de la selección de Argentina. Foto: AFP.

El exzaguero de Roma, Real Madrid e Inter de Milán buscará ahora iniciar una nueva etapa como entrenador principal. Por el momento, no se confirmó cuál será su próximo destino.

Mientras tanto, Scaloni, que renovó su contrato con Argentina hasta 2030, continuará trabajando con Pablo Aimar y Roberto Ayala como ayudantes de campo, además de los restantes integrantes de su equipo.

Se termina así una sociedad que acompañó los mayores éxitos recientes de Argentina y que tuvo su despedida más emotiva en un vestuario de Córdoba, con las lágrimas de Scaloni como protagonistas.