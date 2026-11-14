El gesto que tuvo Juan Román Riquelme con Diego Forlán en el clásico entre Argentina y Uruguay en la Bombonera

La selección de Uruguay logró imponerse 2-1 ante Argentina en la Bombonera en un amistoso internacional de la fecha FIFA de noviembre. Al final del encuentro, Diego Forlán —entrenador de la Celeste— reconoció el gesto que tuvo Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors. “Es muy amigo”, indicó.

Cabe recordar que Cachavacha y Riquelme fueron compañeros en el Villarreal, con el que alcanzaron a disputar una semifinal de la Champions League en la temporada 2005-2006. Además gestaron una gran amistad hasta el día de hoy.

En ese sentido, Forlán se refirió al gesto que tuvo Riquelme. “Me dio la posibilidad de que la familia estuviera en el palco”, apuntó en zona mixta tras la victoria 2-1 de la Celeste ante el elenco que comanda Lionel Scaloni debido a que el partido se jugó en el estadio que preside su amigo.

Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca Juniors. Foto: Prensa Boca Juniors.

Es más, al final del partido se lo vio al entrenador de la selección uruguaya saludar hacia uno de los palcos, donde seguramente estaba su familia.

Diego Forlán: "Recien llegamos y hay muchas cosas para trabajar, pero este tipo de partidos nos hacen mejorar"

Diego Forlán en La Bombonera en Argentina vs. Uruguay Foto: AFP

"Nosotros recién llegamos y hay muchas cosas para trabajar. Hoy jugamos ante una selección con un cuerpo técnico que viene trabajando hace muchísimo tiempo, que ha logrado resultados magníficos y que juega muy bien", comenzó expresando el entrenador en conferencia de prensa.

Forlán reconoció las dificultades que presentó el encuentro ante el equipo argentino y destacó la capacidad de sus futbolistas para imponerse en determinados pasajes del partido.

"Argentina siempre se caracterizó por tener buen fútbol. No son nada sencillos estos partidos y te hacen ajustar constantemente. Hubo momentos en los que nosotros, con las individualidades, pudimos doblegarlos. Terminó siendo un lindo partido de fútbol y por suerte terminamos ganando", sostuvo.

Joaquín Piquerez, Giorgian de Arrascaeta y Guillermo Varela fueron liberados

Joaquín Piquerez y Nicolás Paz en el amistoso internacional: Argentina - Uruguay Foto: EFE

Joaquín Piquerez, Giorgian de Arrascaeta y Guillermo Varela fueron liberados de la selección de Uruguay tras la gran victoria 2-1 frente a Argentina en la Bombonera. Esto se debió a los partidos importantes que se les avecinan en sus clubes con el cierre de la temporada del fútbol brasileño y sudamericano.

De Arrascaeta y Varela se juegan la chance de poder ser campeones del Brasileirao con la camiseta del Flamengo. Tan solo quedan cuatro partidos del certamen más importante del fútbol brasileño y el Mengao lidera con 76 puntos, su escolta —el Palmeiras— tiene 73 unidades.

Justamente, Piquerez retorna al Palmeiras que no solo pelea el Brasileirao, ya que también está en la final de la Copa Libertadores y de la Copa de Brasil. La primera será la del certamen internacional frente a Estudiantes de la Plata en el Estadio Centenario, desde la hora 17:00.

Lo que se le viene a Uruguay

Ronald Araújo en Amistoso Internacional: Argentina - Uruguay. Foto: EFE

Ya quedó atrás la victoria ante Argentina en Buenos Aires y ahora la selección de Uruguay piensa en su próximo compromiso: será el martes 17 de noviembre contra República Dominicana en el Campus de Maldonado, desde la hora 20:30.

Será el último partido de la Celeste en el 2026, que estuvo marcado por el magro Mundial en Canadá, México y Estados Unidos donde fue eliminada en fase de grupos. A su vez, se tratará del quinto encuentro de Forlán al mando del combinado uruguayo.