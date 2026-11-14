El motivo por el que fueron liberados de la selección Joaquín Piquerez, Giorgian de Arrascaeta y Guillermo Varela

Joaquín Piquerez, Giorgian de Arrascaeta y Guillermo Varela fueron liberados de la selección de Uruguay tras la gran victoria 2-1 frente a Argentina en la Bombonera. Esto se debió a los partidos importantes que se les avecinan en sus clubes con el cierre de la temporada del fútbol brasileño y sudamericano.

De Arrascaeta y Varela se juegan la chance de poder ser campeones del Brasileirao con la camiseta del Flamengo. Tan solo quedan cuatro partidos del certamen más importante del fútbol brasileño y el Mengao lidera con 76 puntos, su escolta —el Palmeiras— tiene 73 unidades.

Además el próximo sábado se van a ver las caras Flamengo y Palmeiras en el Nubank Parque, desde la hora 16:30, lo que seguramente marque el destino del Brasileirao. Luego de ese encuentro quedarán dos jornadas más para el cierre del torneo.

Guillermo Varela en Argentina - Uruguay Foto: EFE

Justamente, Piquerez retorna al Palmeiras que no solo pelea el Brasileirao, ya que también está en la final de la Copa Libertadores y de la Copa de Brasil. La primera será la del certamen internacional frente a Estudiantes de la Plata en el Estadio Centenario, desde la hora 17:00.

El conjunto paulista querrá sumar su cuarta Copa Libertadores para poder alcanzar al Flamengo como los dos equipos brasileños más ganadores del certamen internacional que organiza la Conmebol. Luego tendrá el duelo decisivo ante Gremio de Porto Alegre por la Copa de Brasil el sábado 6 de diciembre.

Joaquín Piquerez y Nicolás Paz en el amistoso internacional: Argentina - Uruguay Foto: EFE

Bajo esos aspectos, la selección uruguaya conducida por Diego Forlán entendió como correcto liberar a esos tres jugadores por sus apretados calendarios con sus clubes. “La medida estaba contemplada en la planificación y responde a criterios deportivos”, indica el comunicado que difundió la Asociación Uruguaya de Fútbol sobre esta resolución.

Lo que se le viene a Uruguay

Ya quedó atrás la victoria ante Argentina en Buenos Aires y ahora la selección de Uruguay piensa en su próximo compromiso: será el martes 17 de noviembre contra República Dominicana en el Campus de Maldonado, desde la hora 20:30.

Será el último partido de la Celeste en el 2026, que estuvo marcado por el magro Mundial en Canadá, México y Estados Unidos donde fue eliminada en fase de grupos. A su vez, se tratará del quinto encuentro de Forlán al mando del combinado uruguayo.

La lista de convocados de Uruguay

Goleros

• Cristopher Fiermarín (Bucaramanga)

• Ignacio De Arruabarrena (Arouca)

• Sebastián Jaume (Albion)

• Santiago Mele (Independiente)

Defensas

• Santiago Mouriño (Villarreal)

• Sebastián Cáceres (Celta De Vigo)

• Ronald Araujo (Liverpool)

• José María Giménez (RC Deportivo)

• Mathías Olivera (Napoli)

• Juan Rodríguez (Cagliari)

• Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake)

Mediocampistas

• Rodrigo Bentancur (Tottenham)

• Facundo Bernal (Betis)

• Lucas Torreira (Galatasaray)

• Nicolás De La Cruz (Flamengo)

• Federico Valverde (Real Madrid)

• Rodrigo Zalazar (Sporting CP)

• Agustín Canobbio (Fluminense)

• Facundo Pellistri (Panathinaikos)

• Maximiliano Araújo (Sporting CP)

Delanteros

• Martín Satriano (Getafe)

• Bruno Damiani (Philadelphia Union)

• Rodrigo Aguirre (Tigres)

• Federico Viñas (Toluca)

• Darwin Núñez (Diriyah Club)